Xàtiva y Ontinyent suman 36.000 coches tras matricular 2.000 en 5 años

El parque automovilístico crece cada año y las dos grandes ciudades del territorio, Xàtiva y Ontinyent suman algo más de 36.000 coches (36.078) al cierre de 2025, tras matricular unos 2.000 en los últimos cinco años. La capital de la Costera cuenta con 15.573 turismos, 412 más que el año anterior (+2,71%) y 753 más que hace cinco años (+5,08%). En una década, el parque de coches en Xàtiva ha crecido un 15,8%, con 2.124 más. En Ontinyent, los 20.505 coches registrados en 2025 suponen un aumento del 2,6% respecto al año anterior, con 529 vehículos más, y un incremento del 6,3% en los últimos cinco años (+1.229). En una década, el parque ha crecido un 17,8%, con 3.099 turismos más que en 2015, según las últimas cifras hechas públicas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dos jóvenes en una motocicleta en Xàtiva, en una imagen de archivo. / AGUSTI PERALES IBORRA

El número total de vehículos roza los 54.500 (54.451) en el conjunto de las dos ciudades. El parque de vehículos asciende a los 23.655 en Xàtiva, 505 más que el año anterior (+2.18%) y 2.808 más que hace diez años (+13,46%). En la capital de la Costera, los ciclomotores han menguado hasta los 1.686 (323 menos que hace diez años), mientras que las motocicletas han aumentado en 855 respecto a 2015, llegando a las 3.268. Las furgonetas también van en aumento en la ciudad, con 1.180 en 2025, mientras que se reducen los camiones, con una cifra total de 1.297. En Ontinyent, la cifra de vehículos crece hasta los 30.796, setecientos más que el año anterior (+2,3%) y 4.067 más que en 2015, lo que supone un incremento del 15,2% en una década. La capital de la Vall también suma 2.500 ciclomotores, que bajan en 275 respecto a diez años antes, mientras que las motocicletas se elevan en más de un millar en una década, llegando a las 3.584. También hay 1.680 furgonetas y 1.785 camiones, 334 menos que en 2015. En Enguera, las cifras son más reducidas y los 2.671 turismos de 2025 suponen un incremento del 2,33% respecto al año anterior, con 61 coches más, y un aumento del 17,4% en diez años, con 396 coches más que en 2015. El parque de vehículos se eleva a los 4.685, 87 más que el año anterior y 398 más que hace diez años.

Un hombre circula sobre un tractor en una localidad de la Vall d'Albaida. / Perales Iborra

El censo de conductores también ha crecido, con un total de 18.908 personas con carnet de conducir en Xàtiva, 184 más que el año anterior (0,98%) y 1.444 más que en 2015, lo que supone un aumento del 8,26% en una década. De los más de 18.900 conductores, 10.727 son hombres y 8.181 mujeres. En Ontinyent, hay 24.764 conductores, 261 más que en 2024 y 1.543 más que en 2015, lo que supone un incremento del 6,6% en una década. Del total de personas con carnet de conducir en la capital de la Vall d’Albaida, 13.685 son hombres y 11.079 mujeres. En Enguera hay 3.231 conductores, 1.852 de ellos hombres y 1.379 mujeres. El censo total de conductores en la localidad de la Canal de Navarrés se ha incrementado un 0,93% respecto al año anterior y un 3,79% respecto a 2015, con 118 personas más con carnet en los últimos diez años.

Gasolina, diésel y electrificado

En Xàtiva y Ontinyent, los vehículos de gasolina siguen liderando el parque automovilístico, por delante del diésel, mientras que el electrificado va aumentando, aunque aún no alcanza una presencia destacada en las dos ciudades, con menos de 600 unidades entre las dos localidades. En la capital de la Costera se registran 12.240 coches de gasolina, por los 10.788 de gasóleo, y los del primer combustible también son los que más crecen, 397 más que el año anterior y 2.224 más que hace diez años. Por su parte, los vehículos diésel han aumentado en 5 en un año y son 234 más que hace una década. En la capital de la Vall d’Albaida, los vehículos a gasolina superan en 3.346 a los de diésel, con 16.766 del primer combustible y 13.420 del segundo. Los de gasolina han aumentado en 562 unidades en un año y en 3.373 respecto a 2015, mientras que los de gasóleo han crecido en 34 y 370 en los mismos periodos de tiempo. En Enguera la diferencia es menos abultada entre los vehículos de gasolina y los de diésel, hay 2.305 vehículos del primer combustible y 2.281 del segundo. Los de gasolina han aumentado en 88 en el último año, mientras hay seis menos de gasóleo.

El vehículo electrificado crece notablemente en los últimos diez años, debido a que en 2015 aún se registraban bajísimas matriculaciones, pero las cifras de 2025 aún no son destacadas, ya que los vehículos eléctricos no llegan a las 300 unidades ni en Xàtiva ni en Ontinyent. La capital de la Costera registra 208 vehículos electrificados, 56 más que el año anterior y 204 más que hace una década, mientras que en la capital de la Vall hay 254 coches eléctricos, 53 más que en 2024 y 238 más que hace diez años. En Enguera, los vehículos electrificados no llegan a la treintena (28), cuatro más que el año anterior y 24 más que en 2015.