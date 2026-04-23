Xàtiva prepara un gran acto cultural para rendir homenaje a la Llibreria La Costera en su 50 aniversario

Xàtiva acogerá el próximo 8 de mayo, a las 20 horas en el Gran Teatre, dentro de la programación del Festival Música i Lletra (MiL), un gran acto cultural que conmemora el 50 aniversario de la Llibreria La Costera (1976–2026), medio siglo de trayectoria de un espacio que se ha consolidado como referente cultural, de pensamiento crítico y de dinamización de la vida cultural en el territorio.

Nacida en 1976 en plena transición, la Llibreria La Costera ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que un punto de venta de libros: un espacio de encuentro, debate y actividad cultural en Xàtiva y su comarca. Cincuenta años después, el MiL la sitúa de nuevo en el centro de su programación con una propuesta que reivindica este legado colectivo.

El evento reunirá sobre el escenario a una destacada representación de artistas valencianos, en una velada que combinará música y memoria para recordar la trayectoria de este espacio emblemático. Las voces más jóvenes de la canción valenciana interpretarán canciones de los años de la fundación de la librería, en un diálogo entre generaciones que pondrá en valor el legado cultural de aquella época.

El cartel contará con las actuaciones de Pau Alabajos, La Maria, Odessa, Esther, Toni de l’Hostal, Kela y Jorge Gumbau.

La música en directo estará a cargo de una banda formada por Clara Ventura, Sílvia Martí, Maria Camañez, Paula Zambudio y Carles Rodenas, bajo la dirección musical del setabense Genís Ibañez, que acompañarán las diferentes intervenciones artísticas.

Además, el acto incluirá testimonios históricos que ayudarán a contextualizar los inicios de la librería, así como la proyección de material audiovisual inédito, con grabaciones del atentado que sufrió poco después de su apertura, convirtiendo la velada en un ejercicio de memoria colectiva. Los asistentes recibirán un pequeño obsequio de la mano de los fundadores y de los actuales propietarios de la librería.

La Llibreria La Costera está considerada uno de los principales referentes culturales de Xàtiva y de la comarca, un espacio que a lo largo de cinco décadas ha acogido presentaciones literarias, actividades culturales y encuentros con autores, consolidándose como punto de encuentro para diversas generaciones.

Este homenaje quiere ser, al mismo tiempo, un reconocimiento a su trayectoria y una celebración colectiva de la cultura como herramienta de cohesión social y de construcción de identidad.

Festival consolidado

El MiL de Xàtiva alcanza este año su décimo aniversario, consolidado como espacio de referencia de la canción de autor valenciana. Desde su primera edición, el festival se ha convertido en un punto de encuentro para las voces que renuevan y amplían el legado musical del territorio, con un fuerte arraigo en la ciudad y la comarca, situando este espectáculo como una de las citas destacadas de su programación.

Las entradas para este espectáculo y para el resto de conciertos del MiL se podrán adquirir en granteatre.com y en www.vivaticket.com/es a partir del 27 de abril a las 13 h, y en las taquillas del Gran Teatre el lunes 27 de abril (en horario especial) de 13 h a 14 h y de 17 h a 19 h, y todos los martes de 12 h a 14 h y de 17 h a 19 h.

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El precio de todos los espectáculos del MiL será de 15 € o de 12 € con descuentos aplicables a estudiantes, Carnet Jove, jubilados y pensionistas, y miembros de Amants del Teatre. El precio de las entradas para menores de 12 años acompañados será de 1 €.