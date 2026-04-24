Más de 2.200 escolares animarán a los participantes en la carrera popular de Aspromivise

Más de 2.200 escolares de colegios de Xàtiva y la comarca se repartirán por todo el recorrido de la carrera popular de Aspromivise, para animar a los participantes. La ya tradicional prueba que organiza cada año la Associació Protectora de Discapacitats Intel·lectuals i Físics Verge de la Seu de Xàtiva (Aspromivise) y el centro ocupacional de la capital de la Costera tendrá lugar el próximo 7 de mayo.

Participantes en una edición pasada de la carrera popular de Aspromivise. / Aspromivise

Aspromivise reivindica un año más la diversidad y las potencialidades de cada persona con una carrera abierta a todos y cada año llena las calles de Xàtiva. La asociación afirma que “cada uno es cómo es, con sus características que lo hacen ser quién es. Y podríamos decir que la normalidad es precisamente esto: el hecho de que cada cual es único y diferente. Esta diversidad es la que nos hace ser especiales”. Con este mensaje, Aspromivise demuestra que “siempre ha tenido entre sus objetivos prioritarios utilizar el deporte como un recurso para mejorar la calidad de vida de las personas. Como una herramienta educativa para todas las personas que lo practican, independientemente de la edad y de las capacidades físicas e intelectuales. Una herramienta donde dar visibilidad a un sector que quiere formar parte de todos los ámbitos de la sociedad y a partir de ahí conseguir que esta sea mucho más justa e inclusiva”.

Participantes en una edición pasada de la carrera popular de Aspromivise. / Aspromivise

Aspromivise evidencia que “si los niños y niñas en edad educativa están presentes, tenemos una gran oportunidad para conseguir que la diferencia sea un valor. Si desde pequeños la diversidad forma parte del día a día de las personas, cualquier diferencia enriquecerá y generará justicia social. Educar en la diversidad es construir un mundo mejor, por eso el interés de Aspromivise de que toda la comunidad educativa de Xàtiva y alrededores esté presente en esta decimoctava edición de la carrera popular. Todos los colegios de Xàtiva y pueblos de alrededor llenarán las calles del casco antiguo para crear un ambiente de inclusión a la inversa. Un momento para educar y en el que los docentes tienen una buena oportunidad para coger mensajes y contenidos para trabajar después en el aula. Una carrera donde más de 2.200 escolares estarán presentes para animar a un colectivo que quiere reivindicar su espacio en la sociedad en este caso a través del deporte”, expresan desde la entidad organizadora de la carrera popular.

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Por eso el 7 de mayo es “un día grande, un día para educar en la diversidad y para hacer de Xàtiva una ciudad más inclusiva”, concluyen desde Aspromivise.