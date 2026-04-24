Abandonan a un cachorro con una lesión que le impide caminar frente a la protectora de Xàtiva
Desde la entidad Spax han iniciado una campaña para recoger donativos que les ayuden a costear los gastos del tratamiento
Son imágenes de otro tiempo. Situaciones que demuestran que aún nos queda mucho por aprender. Aún hay personas que tratan a los animales con escaso respeto. Que, pese al endurecimiento de las normativas y los esfuerzos de las protectoras y las administraciones públicas, actúan sin temer las consecuencias. Ayer abandonaron a un cachorro dos meses de edad y con graves dificultades para caminar por una lesión aún no confirmada frente a las instalaciones de la protectora Spax de Xàtiva.
Desde la entidad han relatado lo ocurrido en sus perfiles oficiales en redes sociales: "Ayer a mediodía nos encontramos a un cachorro de apenas dos meses abandonado en la puerta del refugio. Solo, indefenso… y con una grave lesión en la columna. A pesar de que hay cámaras, a quien lo dejó no le tembló el pulso para abandonar así a un ser tan vulnerable".
"Ya ha sido valorado por el traumatólogo, pero para saber con exactitud qué le ocurre necesitamos realizarle un TAC y probablemente también una resonancia. Ya tiene cita en una clínica de Alicante para poder avanzar en su diagnóstico. Y la realidad es dura: todo apunta a que necesitará cirugía. No tenemos tiempo. No tenemos recursos suficientes. Pero él solo nos tiene a nosotros… y ahora, también a vosotros. Necesitamos vuestra ayuda para poder afrontar los gastos veterinarios que vienen. Cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en su vida", exponen.
"Queremos agradecer ya las primeras ayudas recibidas. Puede ser un proceso largo e iremos informando de su evolución conforme sepamos más cosas. Muchas gracias a todos los que han podido aportar, ya que estamos en el inicio de todo el proceso", explicaron los responsables de la Spax.
Nadie sabe las causas de las lesiones que sufre el cachorro. De momento, todos los esfuerzos están siendo destinados a sus tratamientos.
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
- Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
- Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo