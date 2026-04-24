Abandonan a un cachorro con una lesión que le impide caminar frente a la protectora de Xàtiva

Son imágenes de otro tiempo. Situaciones que demuestran que aún nos queda mucho por aprender. Aún hay personas que tratan a los animales con escaso respeto. Que, pese al endurecimiento de las normativas y los esfuerzos de las protectoras y las administraciones públicas, actúan sin temer las consecuencias. Ayer abandonaron a un cachorro dos meses de edad y con graves dificultades para caminar por una lesión aún no confirmada frente a las instalaciones de la protectora Spax de Xàtiva.

Desde la entidad han relatado lo ocurrido en sus perfiles oficiales en redes sociales: "Ayer a mediodía nos encontramos a un cachorro de apenas dos meses abandonado en la puerta del refugio. Solo, indefenso… y con una grave lesión en la columna. A pesar de que hay cámaras, a quien lo dejó no le tembló el pulso para abandonar así a un ser tan vulnerable".

"Ya ha sido valorado por el traumatólogo, pero para saber con exactitud qué le ocurre necesitamos realizarle un TAC y probablemente también una resonancia. Ya tiene cita en una clínica de Alicante para poder avanzar en su diagnóstico. Y la realidad es dura: todo apunta a que necesitará cirugía. No tenemos tiempo. No tenemos recursos suficientes. Pero él solo nos tiene a nosotros… y ahora, también a vosotros. Necesitamos vuestra ayuda para poder afrontar los gastos veterinarios que vienen. Cualquier aportación, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en su vida", exponen.

"Queremos agradecer ya las primeras ayudas recibidas. Puede ser un proceso largo e iremos informando de su evolución conforme sepamos más cosas. Muchas gracias a todos los que han podido aportar, ya que estamos en el inicio de todo el proceso", explicaron los responsables de la Spax.

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