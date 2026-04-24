Amics de la Costera teje un frente común para reivindicar las inversiones canceladas por el Consell en Santa Clara

La asociación Amics de la Costera-Institut d'Estudis Comarcales ha comenzado a tejer un frente común para tratar de garantizar la recuperación del antiguo convento de Santa Clara, después de manifestar públicamente su desacuerdo con dos decisiones recientes de la Generalitat Valenciana que, a juicio de esta entidad, "dejan en situación de riesgo" un edificio emblemático del patrimonio histórico de Xàtiva.

Desde la asociación han hecho un llamamiento a la unidad de todos aquellos colectivos, instituciones, asociaciones e incluso personas a título individual —no solo de Xàtiva, sino de los pueblos de la comarca y comarcas de influencia de Xàtiva— "que tienen a la ciudad como un referente y que saben que dotar de vida los edificios históricos es afianzar un futuro respetuoso con un patrimonio que sabe reinventarse."

Para Amics de la Costera, la decisión de retirar la financiación prevista para la construcción del futuro Palacio de Justicia en una parte del mencionado edificio para buscar una nueva ubicación fuera del núcleo antiguo, rechazando así los terrenos del convento cedidos por el ayuntamiento para tal finalidad en 2022, y, por otro lado, la retirada de fondos para habilitar en la otra parte del inmueble mencionado el CRAC, Centro Raimon de Actividades Culturales, es "una muy mala noticia". "Supone una grave amenaza para dos proyectos ya muy avanzados y que desde 2018 han atravesado todos los procedimientos administrativos, incluido la financiación inicial a través de las partidas anuales aprobadas dentro de los presupuestos generales de la Generalitat de 2021 a 2024". Ambas actuaciones implican la rehabilitación del patrimonio, la mejora de los servicios públicos y la reparación/recuperación de espacios deteriorados del núcleo antiguo.

Amics de la Costera considera que el compromiso institucional del gobierno autonómico con las obras (primero, desde el gobierno del Botànic del PSPV-PSOE y Compromís; después, desde el gobierno del PP en 2023 y 2024) "no se puede retirar así: unilateralmente y con justificaciones poco fundamentadas y escasamente creíbles que no compartimos".

Recuperación del patrimonio

Entre las premisas fundacionales de la asociación figura la "tradición reivindicativa hacia la recuperación del patrimonio (con campañas como Salvem el Puig o los posicionamientos públicos en defensa del Palau d'Alarcó, Sant Domènec o la iglesia de Sant Francesc), por lo que Amics de la Costera que su posicionamiento "no puede tener ningún otro que no sea rechazar las dos decisiones", y manifestar públicamente su malestar.

Por lo tanto, la entidad ruega al actual gobierno de la Generalitat que las reconsidere, "puesto que la competencia de preservación del patrimonio, según el Estatuto de Autonomía, es del Gobierno valenciano". Asimismo, Amics de la Costera ha mostrado "todo el apoyo al Ayuntamiento de Xàtiva en sus quejas y reclamaciones al respecto, esperando que las dos decisiones queden revocadas".

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Finalmente, la asociación también ha querido trasladar un agradecimiento público a la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, por la sensibilidad mostrada apoyando la recuperación de Santa Clara con la ayuda de un millón de euros anunciada dentro del Pla de Recuperación del Patrimonio Valenciano de 2026.