El Bádminton Xàtiva consigue 8 medallas en el Campeonato Autonómico Sub-17

El Club Bádminton Xàtiva se alzó con 8 medallas en el Campeonato Autonómico de la categoría Sub-17, que se celebró el pasado domingo en el pabellón Francisco Ballester de la capital de la Costera, junto a la competición para la categoría Sub-13. En Sub-17, el CB Xàtiva estuvo representado por siete deportistas.

En la prueba individual masculina, Meshack Martínez y Feliu Terol disputaron la final, tras avanzar con paso firme desde la ronda de treintaidosavos de final. Finalmente, Feliu se alzó con la victoria por 21-10 y 21-14, quedando con la plata Meshack Martínez. Alexis Piñero accedió hasta cuartos de final, donde cedió frente a Mateo Gaja por 21-19 y 21-8 quedando en quinta posición. Por otra parte, Arnau Ballester de categoría Sub-15 no tuvo fortuna y cruzó con Diego Gazquez en dieciseisavos de final, cediendo por un ajustado 22-20 y 21-15 frente al jugador del CB Ibi. En el apartado femenino, Irene Orquín caía en cuartos de final frente a Hanting Jiang por 21-9 y 21-8. Al término de la jornada, la jugadora del CB Drop València se proclamaría vencedora de la prueba de individual femenino.

En dobles mixto, el club setabense volvió a realizar doblete con la disputa de la final por las parejas formadas por Irene Orquín/Meshack Martínez y Martina Molina/Feliu Terol, donde estos últimos se colgaron el oro tras vencer por 21-11 y 21-15, mientras que Irene y Meshack se quedaban con la plata.

En dobles femenino, la pareja formada por Martina Molina y Hanting Jiang, del CB Drop València, se proclamaron vencedoras al imponerse en la final al dúo formado por las deportistas del CB Teulada, Flavia Bocica y Laia Giner, por 21-12 y 21-15.

Finalmente, en la prueba de dobles masculino el Club Bádminton Xàtiva consiguió tener representantes en las tres posiciones más altas del podio. En semifinales se enfrentaron las parejas formadas por Arnau Ballester e Izan Martínez (CB Alicante) frente a Alexis Piñero y Germán Ripoll (CB Teulada) en un partido que se inició con un primer set muy igualado que finalmente se decantó a favor de Arnau e Izan por 22-20 y que condicionó el segundo, con un mayor dominio de estos últimos, que cerraron el encuentro y el acceso a la final por 21-13. En la final se encontraron a la pareja formada por Pascual Pardo y Sergi Cucart (CB Drop València). Nuevamente, Arnau e Izan, ya con varios partidos a su espalda y jugando mucho más fluidos, lograron imponerse por 21-13 y 21-15. Así pues, en esta prueba oro para Arnau Ballester, plata para Pascual Pardo y bronce para Alexis Piñero.

Al término de la competición se procedió a la entrega de los correspondientes trofeos, en un acto presidido por el concejal de Deportes, Vicent Lluch, y por el presidente de la FBadCV, Ferran Feliu, cerrando "una jornada inolvidable para el Club Bádminton Xàtiva, que vuelve a estar con sus deportistas en las posiciones más destacadas corroborando el buen trabajo que están realizando este grupo de deportistas", remarcan.

Próximas competiciones

El Club Bádminton Xàtiva disputará este fin de semana el Máster Sub-19 en San Bartolomé de la Torre, en Huelva. Hasta allí se desplazará el deportista setabense Feliu Terol, que competirá en esta competición nacional. Por su parte, el deportista Arnau Ballester y el técnico Javier Alcázar se desplazarán hasta Montilla (Córdoba), donde el jugador setabense disputará el Máster Sub-15.

El CB Xàtiva también estará presente en el torneo Top TTR Sub-11, Sub-15, Sub-17, Absoluto y Sénior que tendrá lugar en Teruel. Cinco deportistas setabenses de la categoría senior competirán en este torneo. El club de Xàtiva también disputará la cuarta jornada provincial de los Jocs Escolar de la Comunitat Valenciana en categoría alevín, que se celebrará este sábado, 25 de abril, en Enguera, y donde tomarán parte ocho deportistas de las categorías Sub-13 y Sub-11 del CB Xàtiva. El club también competirá en la cuarta jornada autonómica de los Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana de categoría cadete, en Xàbia, con tres deportistas del club.

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Por último, 9 deportistas del Bádminton Xàtiva participarán el próximo domingo en la segunda jornada de las concentraciones Se Busca Campeón y de las selecciones autonómicas Sub-15 y Sub-17, que se celebrará en las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) de Alicante. La concentración estará, de nuevo, a cargo de Mª Jesús Almagro, que dirigirá al grupo de deportistas. Los deportistas convocados del CB Xàtiva son: Feliu Terol, Meshack Martínez, Martina Molina, Irene Orquín, Arnau Ballester, Alexa Zemov y Joel Mahiques en la concentración de selecciones; y Aarón Fasanar y Adolfo Costa en la de SBC.