El Consell da vía libre a la cuarta planta solar de IM2 en la Vall d'Albaida, la segunda en Castelló de Rugat

La empresa IM2 ha conseguido una nueva autorización para construir una planta solar en la Vall d’Albaida, la cuarta impulsada por la misma mercantil en la comarca. A la autorización obtenida recientemente, tal como informaba Levante-EMV, para ejecutar dos macroplantas en Albaida, las más grandes contempladas en la Vall, con la instalación de 172.440 paneles fotovoltaicos y una inversión de 44 millones de euros, se une ahora la concesión de los permisos para desplegar otra planta solar, en Castelló de Rugat. La misma empresa también cuenta con la autorización autonómica para ejecutar la planta fotovoltaica de Bufali-El Palomar, con unos 20.000 paneles solares. Ahora, la Dirección General de Energía y Minas ha aprobado la autorización definitiva para la central fotovoltaica PS IM2 Castelló de Rugat, con una potencia de 28,56 megavatios y la instalación de 49.680 paneles solares, con una inversión de 12 millones de euros.

Parcelas donde se proyecta la planta solar de Castelló de Rugat. / Estudio de Impacto Ambiental

La empresa modificó el proyecto inicial de la central y la línea de evacuación, que finalmente será totalmente soterrada -inicialmente era por vía aérea- y ha contemplado algunas consideraciones formuladas por diversas administraciones y organismos públicos, así como en las alegaciones de asociaciones y colectivos como la Asociación Naturalista de Ayora y La Valle (ANAV), la Associació per la Infància, la renovació pedagògica i el medi natural (Llacorella, l’escola a la natura), Colla Ecologista l’Arrel, Iberaljusa SL y diversos particulares afectados por el procedimiento, así como el Ayuntamiento de Castelló de Rugat. Unos requerimientos que la empresa llevará a cabo con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y visual y conseguir los diferentes permisos.

El proyecto ha superado dos fases de exposición pública, tras las modificaciones aplicadas, y ahora consigue el permiso definitivo para la construcción y el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado por la instalación. La planta solar ocupará una superficie de 274.100 metros cuadrados -134.136 de ellos ocupados por los 49.680 módulos fotovoltaicos-, con una inversión de 12.082.700 euros. La potencia nominal de los inversores será de 23.309 kWn, mientras que la potencia pico de los módulos será de 32.850 kWp. El campo generador tendrá una potencia máxima de 575 Wp. Contará con cuatro transformadores y 13 inversores, y una subestación transformadora. La línea de evacuación de 66 kV será subterránea.

Entre los condicionantes que tendrá que cumplir la empresa se encuentran la obligación de no ejecutar trabajos de movimientos de tierra en el entorno de elementos del patrimonio cultural valenciano inventariados; además, dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles; se respetarán las vías pecuarias; y los cruces subterráneos de cauce público tendrán que ser con una profundidad mínima de un metro de distancia de la conducción de protección del conductor al lecho del cauce. Además, el vallado perimetral de la planta será con placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate para evitar la colisión de aves contra el vallado de la planta.

La promotora IM2 ya incluyó algunas modificaciones para reducir el impacto ambiental y paisajístico tras la primera fase de exposición pública, recortando un 7% la superficie ocupada por la planta para crear un espacio libre entre la Casa del Retor y el Camí del Tabaquer, manteniendo en su lugar el cultivo herbáceo tradicional con el fin de minimizar la afección visual, tal como informó este diario. También contempló la plantación de arbolado, como medida de integración paisajística.

Segunda planta solar en el municipio

Se trata de la segunda planta solar que recibe la autorización del Consell en Castelló de Rugat. En abril de 2025, Polux Venture Energy, SL obtuvo los permisos para instalar 30.200 paneles fotovoltaicos en una superficie de 45 hectáreas de terrenos no urbanizables, en las partidas del Pinar y la Torre de Castelló de Rugat, con una inversión de alrededor de 11 millones de euros.n