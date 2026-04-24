Los deberes pendientes en el Castell de Xàtiva

Cerca de 10.500 personas visitaron durante las pasadas vacaciones de Semana Santa y Pascua el Castell de Xàtiva, considerada la joya patrimonial de la capital de la Costera. Es, sin duda alguna, uno de los espacios más visitados del municipio. Ya acudieran a pie o en coche, se encontraron en el camino de acceso con una zona vallada -y balizada con cinta de la Policía Local- desde hace meses. Tal y como publicó Levante-EMV, las copiosas lluvias registradas a principios de enero causaron el cierre de la doble fortaleza a causa de un desprendimiento de rocas.

Hoy, más de 90 días después, la zona sigue igual. Desde la conselleria de Cultura, titulares del edificio y sus terrenos anexos, confirmaron ayer que han solicitado al Ayuntamiento de la capital de la Costera que retire los restos que descansan en la zona desde hace meses. «No tenemos ninguna autorización pendiente, ya que hasta ahora no se ha recibido solicitud alguna para actuar. Se ha contactado con el Ayuntamiento para que procedan a la retirada por emergencia de las piedras y que valoren si es preciso realizar un seguimiento arqueológico o no, en función de si los estratos tienen carácter arqueológico o geológico», explicaron las fuentes consultadas.

Empresa local

Así, una vez recibida la comunicación del ejecutivo autonómico, los técnicos del consistorio volvieron ayer a visitar el espacio afectado y confirmaron que no hay afección arqueológica. Así, las fuentes municipales consultadas explicaron ayer que desde el consistorio se han puesto en contacto con una empresa local para acudir con un vehículo especializado y retirar los restos: «Se hará en las próximas semanas. Es un trabajo menor y, en este caso, desde el Ayuntamiento nos haremos responsables», argumentó ayer el teniente de alcalde Nacho Reig tras ser cuestionado ayer al respecto por este periódico.

Pero ahí no quedan «los deberes pendientes» en la gestión y el mantenimiento del Castell. Nacho Reig también confirmó que el próximo 14 de mayo está programada un nuevo encuentro de la Comisión Mixta de Patrimonio, donde preguntará por dos obras de mayor calado que ha de ejecutar la conselleria en la doble fortaleza.

Así, explicó que en una visita realizada con representantes de Cultura ya se comentó la presencia de una pared con desprendimientos en el tramo de castillo que va del Mirador de la Reina a la Capilla de la Virgen: «Es una obra de mayor calado, que en este caso sí han de ejecutar desde la conselleria».

El portavoz municipal expuso que «el tema ya ha sido tratado con anterioridad. Comentaron que este tipo de proyectos iban a entrar en los trabajos de recuperación del Castell. Durante el año también se coordina una comisión de seguimiento del Castell, pero estas reuniones son mucho más esporádicas que las que mantiene la Comisión Mixta de Patrimonio».

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A su vez, también está pendiente la restitución de una pared abombada en la zona de la escalinata en la que se coordinan los conciertos de Nits al Castell: «La afección es menor a la del otro tramo afectado, pero también se tiene que actuar. Preguntaremos por ambos proyectos en la reunión del mes que viene».