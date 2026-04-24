Desplazamiento complicado del Atzeneta, que se medirá al Villarreal C

Nuevo fin de semana que puede ser clave para las aspiraciones de los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. El Atzeneta buscará en su visita al Villarreal C alejarse de la zona baja de la tabla, mientras que el Ontinyent 1931 querrá sumar los tres puntos para intentar acercarse a los puestos de promoción.

El domingo, a las 17:30 horas, tendrá lugar el duelo entre el Atzeneta y el Villarreal C en la Ciudad Deportiva del conjunto castellonense. Un partido con mucho en juego tanto para locales como para visitantes, eso sí, en partes opuestas de la clasificación. El conjunto “taronja”, tras el cambio de dinámica con la victoria ante el Crevillente (2-3) y el empate frente a La Nucía (0-0), buscará los tres puntos para alejarse de la zona peligrosa de la tabla, marcada por los descensos directos y los posibles arrastres. El Atzeneta espera recuperar, al menos, a los jugadores sancionados en la anterior jornada: Moha y Diego Martínez.

El Villarreal C llega al choque con muy buenas sensaciones tras tres victorias consecutivas: Ontinyent 1931 (0-2), Castellonense (3-0) y Hércules “B” (0-4). El “mini submarino” no cuenta con jugadores sancionados. En la primera vuelta, el conjunto castellonense se impuso en El Regit (1-3). Los de Luis Miguel Garrido buscarán los tres puntos para alejarse, si es posible, de la zona baja de la clasificación.

Juanan en un partido con el Ontinyent 1931. / Ontinyent 1931 CF

En El Clariano, ese mismo domingo a las 18:00 horas, el Ontinyent 1931 recibirá al Hércules B. Tras una mala dinámica, los de Roberto Bas volvieron a sonreír imponiéndose el pasado fin de semana al líder, el Castellonense (2-3). Los “blanc-i-negres” apuran sus opciones de ocupar, al final de la liga, una de las plazas que da acceso al playoff. Para esta jornada, los locales tienen la baja por sanción de Miguel Richart. Con muchos duelos directos y de gran nivel, las opciones de los de Roberto Bas pasan por ganar y esperar que los resultados de sus rivales directos les favorezcan.

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Los de Roberto Campillo llegan a la cita con los deberes hechos. Sin realizar una gran temporada, han conseguido prácticamente asegurar la permanencia. Además, se trata de una plantilla que en algunos tramos del curso se ha visto afectada por la participación de varios jugadores con el primer equipo. No cuentan con jugadores sancionados. En el partido de la primera vuelta, los herculanos se impusieron por la mínima (1-0). En caso de que el Ontinyent 1931 no gane y sus rivales directos por el playoff, La Nucía y Villarreal C, sí lo hagan, los de la capital de la Vall d’Albaida se quedarían sin opciones de disputar la promoción de ascenso.