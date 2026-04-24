El fútbol es muy grande, y por eso es tan especial. El dinero, el presupuesto, las figuras, no garantizan el éxito deportivo. Te da más opciones, tal vez, pero no la certeza. Y eso sí, con dinero y sin éxitos, las desilusiones y cabreos son mayores.

Quién nos iba a decir que el Torrevieja iba a encajar dos goles en l’Olleria y no iba a ganar, quién nos iba a decir que el Olímpic tuvo que desempatar dos veces en Calpe, con un último gol en el m.90.

Pero así pasó y de pensar en jugar dos partidos sin opciones pasamos a jugar dos finales, la primera, en casa, este domingo ante el Mutxamel.

Así es el fútbol: te olvidas rápidamente de lo pasado y ya te pones en clave “y si gano qué”. ¡Vayan pensando en un domingo de radios!

No es momento de plantearse otras cuestiones, únicamente en ganar este domingo. No me planteo si es el momento de un Día del Club, de si el precio de las entradas es el adecuado o no.

Los goles los marcan los jugadores, a los jugadores los elige el entrenador, pero, como aficionado, puedo aportar mi parte, pequeñita, pero mi parte. Eso pasa por estar en La Murta, animar lo que se pueda, apoyar si se requiere, y en eso confío, celebrar juntos que iremos a Elda con opciones de promocionar.

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Es el último partido de liga en casa, pero anhelo que no sea el último partido de la temporada. La liga me queda corta. ¡Nos vemos el domingo!