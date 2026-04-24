Las mujeres y el valenciano cobran protagonismo en el Festival Nómade

La quinta edición del Festival Nómade, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo entre Ontinyent, Bocairent y Moixent, refuerza este año su apuesta por la presencia femenina y la promoción del valenciano. Uno de los momentos destacados será la actuación en la Glorieta de Ontinyent de la joven artista Abril, prevista para el sábado 2 de mayo, en una jornada donde compartirá escenario con propuestas de artistas consolidados como Sexy Zebras y Chiquita Movida, proyecto liderado por el conocido cantando Rayden. Originaria de Benissa, Abril se ha posicionado como una de las voces emergentes más prometedoras de la escena valenciana, con una propuesta que combina raíces tradicionales y sonoridades electrónicas, y que encuentra en el valenciano un vehículo natural de expresión emocional y artística.

Junto a ella, el festival contará también con la presencia de Titana, otra voz femenina y en valenciano que actuará el domingo 3 de mayo en la plaza del Ayuntamiento de Bocairent con acceso libre. Su nuevo trabajo, “Llum”, reivindica la música de raíz valenciana desde una mirada contemporánea y feminista, recuperando formas tradicionales como jotas, fandangos o el cant d'estil, a la vez que proyecta el papel de las mujeres en la escena musical actual.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha destacado que “este festival es un ejemplo de como la cultura puede servir para dar voz a nuevas generaciones de artistas, especialmente mujeres, y para reforzar nuestra lengua al mismo tiempo”. Enguix incidía en que “la apuesta por el talento femenino y por el valenciano se enmarca y relaciona directamente con una estrategia de comarcalización que cree en el potencial de nuestras comarcas de interior”.

Más allá de los conciertos, el festival despliega un amplio abanico de experiencias que invitan a descubrir el territorio desde una perspectiva pausada y sostenible. Entre ellas, destacan dos en Ontinyent, la caminata guiada “Conectando en Pou Clar: De Ontinyent a Maldivas”, que tendrá lugar el sábado por la mañana siguiendo el curso del río Clariano, y ya domingo, la propuesta “Degustando Finca La Escalera” ofrecerá un brunch en un entorno natural rodeado de olivos, con productos de proximidad como protagonistas.

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A estas actividades se suman espacios gastronómicos como el Mercado Gastro(Arte)Sano en el Museo Textil de Ontinyent, así como experiencias vinculadas al vino y a los productos locales de les Terres dels Alforins. Para facilitar el acceso del público, el festival contará con un plan de movilidad que incluye rutas de autobús entre diferentes municipios como Ontinyent, Moixent, Xàtiva y València, favoreciendo una asistencia cómoda y sostenible.