El Olímpic cierra la liga en casa con un partido clave para la promoción de ascenso

El CD Olímpic afronta este domingo, a las 11.30 horas en La Murta, un partido clave ante el Mutxamel correspondiente a la penúltima jornada de liga. Día del Club: la entrada única costará 10 euros. Será el último encuentro en casa de la fase regular y una cita determinante para mantener vivas las opciones de clasificarse para la Promoción de Ascenso a Tercera RFEF. Para este compromiso, el técnico José Manuel Rueda no podrá contar con Carles Vidal, sancionado, ni con Emilio, con permiso.

Cartel del CD Olímpic del partido contra el Mutxamel, este domingo en la Murta. / CD Olímpic

El equipo de Xàtiva llega al duelo tras encadenar tres victorias consecutivas. Según ha explicado Rueda, el vestuario está “anímicamente bien” después de un último encuentro marcado por “un carrusel de emociones bastante fuerte”, en el que “te adelantas, te empatan, vuelves a adelantarte, te vuelven a empatar y al final acabas ganando en el minuto 90 o 90 y poco”. El entrenador también ha apuntado aspectos a corregir: “Si no hubiésemos tenido esos errores a balón parado, hubiese sido un partido mucho más cómodo”.

En cuanto al planteamiento, el técnico ha insistido en la línea de las últimas jornadas: “Desde hace mucho tiempo llevamos afrontando los partidos como si fuesen finales y este domingo no es menos”. En ese sentido, ha remarcado la necesidad de sumar los tres puntos: “Intentar sacar la victoria, que es lo más importante”.

Sobre el rival, Rueda espera un Mutxamel competitivo: “Espero que aquí vengan a salir a ganar porque al final ellos también necesitan los tres puntos”. Ha definido al conjunto alicantino como “un equipo que les gusta mucho el manejo de balón, que tiene jugadores con bastante calidad”, destacando además la incorporación de Fofo. “En un campo como el nuestro, en el que le dé tiempo a pensar dos segundos, nos puede hacer mucho daño”, ha advertido. El entrenador también ha subrayado la importancia del rendimiento colectivo durante todo el partido: “La ambición de cómo se ponga el partido… ahora es ganarlo desde el minuto uno hasta el minuto noventa”, además de confiar en “la mejor versión nuestra”.

Respecto al contexto de la jornada, el técnico ha sido claro sobre otros resultados, en referencia al duelo entre Novelda y Torrevieja: “Yo espero que el Novelda salga a ganar su partido porque encima, como te he dicho, tienen opciones matemáticamente”. Ese encuentro, que se disputará el domingo a las 17.30 horas, enfrenta al tercer clasificado con el equipo al que el Olímpic debe superar en la tabla.

Por último, Rueda ha hecho un llamamiento a la afición en un partido declarado como Día del Club: “Espero que la gente nos arrope. Ver la grada lo más llena posible y la gente apretando siempre hace que el equipo se sienta más arropado o le dé ese punto de energía”. El conjunto setabense buscará así prolongar su dinámica positiva y llegar a la última jornada, en la que jugará en Elda, con opciones intactas.

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim recibe este domingo a las 11:30 horas al líder del grupo, el Eldense B. Los de la Vall d'Albaida encadenan dos derrotas consecutivas y buscarán un triunfo para romper con la mala racha. Aunque no lo tendrá fácil ante un rival que lidera la clasificación, pero con solo un punto más que el segundo, por lo que buscará una victoria que le mantenga en lo alto de la tabla.

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L'Olleria visita al CD Thader, en un duelo entre dos equipos en zona de descenso. Los de la Vall d'Albaida son colistas y los alicantinos son terceros por la cola, aunque con posibilidades de salvación, por lo que será un duelo muy disputado. El encuentro se disputará también este domingo a las 11:30 horas.