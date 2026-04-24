Ontinyent reclama ser sede de los exámenes de conducir para evitar traslados a Xàtiva

El último pleno municipal del Ayuntamiento de Ontinyent ha aprobado por unanimidad una moción del PP para instar a la Dirección General de Tráfico (DGT) a que la ciudad pueda albergar exámenes del carné de conducir. En la actualidad, los aspirantes tienen que desplazarse hasta Xàtiva para pasar la prueba.

En su defensa de la propuesta, el portavoz popular Rafa Soriano aseguró que esta medida daría respuesta "al problema real que sufren miles de jóvenes de la ciudad y la comarca", agravado por el colapso del sistema examinador, con decenas de miles de personas en listas de espera y retrasos de muchos meses para sacarse el carné. Soriano indicó que en la Vall d'Albaida "el coche no es un lujo, sino una necesidad" que ayuda a los jóvenes a encontrar trabajo. "Tenemos limitaciones en el transporte público y una gran dispersión territorial. Aquí tener el permiso de conducir significa tener oportunidades", subrayó el regidor del PP.

A juicio de Soriano, tener que desplazarse a Xàtiva para examinarse "es una situación difícil de justificar", teniendo en cuenta que "Ontinyent es una ciudad más grande, con más conductores y un parque de vehículos muy elevado". "Esta moción plantea una cosa razonable, justa y perfectamente viable: que Ontinyent sea designada como ciudad examinadora de permisos de conducción, para acercar un servicio esencial a la ciudadanía, reducir desplazamientos innecesarios, contribuir a descongestionar el sistema actual y ayudar a las autoescuelas", apostilló el portavoz popular, que llamó a pedir al Gobierno que estudie este destino. "No es una cuestión ideológica, sino de sentido común, equidad territorial e igualdad de oportunidades", sentenció.

En el debate de la propuesta, el portavoz de Compromís, Nico Calabuig, recordó que la realización de exámenes en Ontinyent es una "reivindicación histórica del sector de las autoescuelas y una necesidad real de los vecinos de la Vall d’Albaida", donde el permiso es "una herramienta imprescindible para acceder al trabajo y moverse en una comarca donde el transporte público sigue siendo deficitario".

Choque por la competencia

El gobierno municipal de Ens Uneix respaldó la iniciativa después de tumbar la enmienda presentada por el PSPV, que pretendía desviar la reclamación del Gobierno al ayuntamiento, pidiéndole "espacios municipales, recursos logísticos y apoyo técnico". El regidor Pablo Úbeda acusó al portavoz de socialista de "querer que ayuntamiento asuma compromisos en una materia que no tiene competencia". "El ayuntamiento colaborará en todo lo necesario para la implantación", afirmó Úbeda.

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En el pleno también se aprobaron dos mociones presentadas por el PSPV y Compromís que reivindicaban la apertura del nuevo hospital de Ontinyent y la mejora de los servicios sanitarios necesarios en la ciudad. La propuesta de los valencianistas reclamó a la Generalitat "un calendario vinculante para la apertura del nuevo Hospital, información sobre la dotación de servicios y personal, explicaciones sobre el cierre de quirófanos en el actual hospital y soluciones al mal funcionamiento de la aplicación GVA +Salud". El acuerdo también recoge "la elaboración de un documento con las reivindicaciones del tejido social, el personal sanitario y el Pleno Municipal, y defenderlo en una reunión con la Conselleria de Sanidad, con la participación de todos los grupos políticos municipales".