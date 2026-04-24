Los partidos de Ontinyent irán juntos a conselleria para defender la apertura completa del nuevo hospital a propuesta de Compromís

El pleno municipal del Ayuntamiento de Ontinyent aprobada este pasado jueves la moción de Compromís per Ontinyent, para la dotación de los servicios sanitarios necesarios en Ontinyent y la apertura del nuevo hospital. La propuesta, defendida por el portavoz del principal grupo de la oposición, Nico Calabuig, reclama a la Generalitat Valenciana un calendario vinculante para la apertura del nuevo hospital, información sobre la dotación de servicios y personal, explicaciones sobre el cierre de quirófanos en el actual hospital y soluciones al mal funcionamiento de la aplicación GVA +Salud. Además, se acuerda elaborar un documento con las reivindicaciones del tejido social, el personal sanitario y el pleno municipal, y defenderlo en una reunión con la Conselleria de Sanidad, con la participación de todos los grupos políticos municipales, destacan desde la formación valencianista.

En palabras de Nico Calabuig, “Ontinyent y la Vall d'Albaida merecen una sanidad pública y de calidad, y esto implica garantizar la apertura urgente del nuevo hospital con todos los recursos, servicios y personal. Además, es fundamental que el nuevo centro hospitalario suponga un verdadero paso adelante en su vocación comarcal, su conexión con la atención primaria, y la creación de un nuevo proyecto sanitario moderno y completo para Ontinyent. Por eso es tan importante que los partidos políticos actuemos desde la responsabilidad y reivindiquemos conjuntamente, sin excusas, y gobierne quién gobierne, este proyecto de ciudad que tantos años llevemos luchando como sociedad”, expresaba el líder de Compromís. “Después de promesas incumplidas, carteles y maquetas en la etapa anterior del Partido Popular en la Generalitat, el gobierno del Botànic puso en marcha las obras y construyó gran parte del hospital. En 2023 ya denunciamos que no compartíamos la inauguración de las consultas externas promovida por el Partido Socialista, porque no era momento de colgarse medallas, ni por parte de la Generalitat ni por parte del gobierno municipal. Además, en todos estos años, cada vez que Ontinyent ha perdido un servicio, como la diálisis o los servicios que cada verano se cierran, hemos salido a la calle a exigir soluciones junto al pueblo. Y no nos ha importado quién gobierne en València, porque por encima de todo está la defensa de la sanidad pública que merecen las ontinyentinas y ontinyentins”, ha apuntado Calabuig.

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Fechas incumplidas

El portavoz ha explicado que “con la entrada del Partido Popular y Vox en la Generalitat, Carlos Mazón anunció el 3 de agosto de 2023 que el hospital se dotaría al completo para abrir ‘con carácter de urgencia’. Posteriormente, se han ido anunciando fechas de apertura que se han incumplido cada vez. La realidad es que unos tres años después la situación continúa igual, y el gobierno actual de la Generalitat tiene que responsabilizarse y dar solución a esta situación. La Conselleria de Sanidad tiene que implicarse y dotar definitivamente nuestra ciudad de un hospital en pleno funcionamiento, y con toda la cartera de servicios, recursos y personal necesarios”. “Y así lo hemos plasmado en nuestra moción, que ha contado con el voto favorable del PSPV-PSOE y Ens Uneix, a quienes agradecemos su apoyo. Así mismo, lamentamos el incomprensible voto en contra del Partido Popular, que mira hacia otro lado y rompe el consenso que en otras legislaturas ha tenido la corporación en materia sanitaria. Por nuestra parte, haremos un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los acuerdos de la moción, y continuaremos levantando la voz todas las veces que sea necesario”, ha concluido Nico Calabuig.