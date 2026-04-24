Prohíben la entrada a la prensa en el acto de Mónica Oltra en un instituto de Xàtiva

Aunque el acto fue anunciado con una nota de prensa, los medios de comunicación no han podido cubrirlo. Mónica Oltra ha visitado hoy el Instituto Luis Simarro de Xàtiva para participar en un debate con alumnos de Filosofía. La cita, programada para comenzar a las once de la mañana, forma parte de la agenda personal de la candidata a la alcaldía de València, aunque las fuentes consultadas han confirmado que se "programó hace meses". Ha sido el director del centro, David Ferrandis, quién ha adoptado la decisión de vetar a los medios de comunicación que se han interesado por cubrir el acto y conocer las inquietudes que un grupo de jóvenes puede trasladar a una política en activo: "Es una decisión interna", ha comentado. No ha querido dar más razones. Incluso, ha pedido a los profesionales trasladados que abandonaran las instalaciones del instituto público.

Mònica Oltra en un acto reciente en València. / Francisco Calabuig

Una postura que no parece casar con los valores democráticos que se deben enseñar en un centro educativo que acoge a miles de jóvenes en edad de formarse cada día. Algunos de los miembros del claustro han mostrado su sorpresa ante la decisión de Ferrandis. Incluso, han llegado a dar otras razones con poco fundamento. Todo apunta a que uno de los factores que ha apuntalado la decisión del director ha sido la polémica encendida desde el Partido Popular de Xàtiva, que se ha mostrado en contra de la visita de Oltra al instituto, cuestionando la participación de la candidata a la alcaldía de València "en un debate sobre ética dirigido a menores".

Noticias relacionadas

Desde el entorno de Mónica Oltra han explicado que ellos "no tenían problema alguno" en que se cubriera el acto.