Roban una tirolina en el paraje natural de la Cova Negra de Xàtiva

Los amigos de lo ajeno han vuelto a actuar en Xàtiva. Así, el Ayuntamiento ha denunciado el robo del mecanismo de una tirolina en el paraje natural de la Cova Negra, uno de los espacios naturales más visitados en el término municipal de la capital de la Costera. El producto hurtado tiene poca salida en un hipotético mercado negro de cosas usadas. Todo apunta a un nuevo acto vandálico. El enésimo. Sin embargo, un vecino de Xàtiva ha encontrado después el mecanismo y lo ha entregado en las oficinas de la Policía Local.

El incidente afecta a la tirolina instalada en la explanada situada junto a la caseta de la luz, en el Paraje Natural de la Cova Negra, cuya instalación se realizó gracias a una subvención de la Diputación de Valencia. Así, uno de los técnicos del Ayuntamiento ha visitado hoy el paraje y ha comprobado que alguien se había llevado el citado mecanismo. Había acudido al lugar para realizar una inspección con el objetivo de hacer la certificación de la obra. Al parecer, los hechos habrían sucedido durante la pasada noche.

"Se trata de un acto incívico que afecta directamente al uso y disfrute de este espacio público por parte de la ciudadanía, especialmente de los más pequeños", exponen las fuentes municipales consultadas. "Ya no es solo el valor de lo robado, sino la necesidad de destinar ahora recursos y tiempos para instalar uno nuevo", prosiguen.

Desde el consistorio han hecho un llamamiento "a la responsabilidad colectiva y al respeto por el mobiliario urbano y los servicios públicos, que son patrimonio de todos. Este tipo de actuaciones conlleva un perjuicio económico y social que repercute en el conjunto de la población, en este caso especialmente en las familias y en los niños".

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Asimismo, el Ayuntamiento informa de que los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil y que "se adoptarán medidas para reforzar la vigilancia en la zona, con el objetivo de prevenir futuros actos vandálicos y garantizar la conservación de los espacios públicos municipales".