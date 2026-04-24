Sanidad ultima la apertura del hospital de Ontinyent con los sindicatos en pie de guerra

La apertura definitiva del nuevo hospital de Ontinyent es un hito histórico largamente esperado tanto por la ciudadanía como por los profesionales sanitarios. La demora del proceso ha desatado recientes protestas ciudadanas y, aunque todavía no hay una fecha oficial para el traslado de la actividad asistencial, la puesta en marcha del complejo podría estar muy cerca.

El centro ubicado en el sector Casa Balones recibió ayer la visita de la Alta Inspección Sanitaria, encargada de supervisar las instalaciones para comprobar si reúnen todas las condiciones de seguridad y los estándares normativos para albergar a pacientes y trabajadores sanitarios. Entre el personal se baraja el viernes 8 de mayo como posible fecha para la apertura del hospital, si bien dependerá de que la auditoría practicada dé luz verde a la misma.

Una vez se produzca el traslado de servicios, la intención de la Conselleria de Sanidad es mantener abierto sin interrupción el viejo hospital de Ontinyent como centro de atención de enfermos crónicos de media y larga estancia, que requerirán una atención diaria y cobertura de guardia presencial.

Esta circunstancia ha caldeado el ambiente entre el personal facultativo del Departamento de Salud por el déficit que sufre la plantilla. El miércoles, más de 60 médicos de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent suscribieron un contundente comunicado promovido por los facultativos de Medicina Interna para denunciar la situación de sobrecarga que sufren. A juicio de estos profesionales, resulta «inasumible» dar cobertura a los tres centros hospitalarios «con los recursos humanos actuales» y sin que se resienta la calidad asistencial.

La dirección ha convocado este viernes a los jefes de sección a una reunión para abordar la situación. Desde el departamento aseguran que ya se ha planificado «cómo cubrir la atención continua y las guardias en los tres centros hospitalarios». Los profesionales esperan propuestas y respuestas a sus inquietudes.

Ayer, tanto elSindicato de Profesionales de la Sanidad Pública (Simap) como UGT se sumaron a las críticas de los internistas. «Teniendo en cuenta que este departamento acaba de ser declarado de difícil cobertura, que es una manera de asumir un déficit de recursos humanos, se intenta mantener abierto un tercer centro sin haber planificado ni estar cubiertas con antelación sus necesidades», aseguran desde UGT. Según indican fuentes del sindicato, «el concurso de méritos de difícil cobertura actualmente pendiente no va a suponer un incremento de las plazas estructurales de estas categorías, ya que van a pasar de ser vacantes a ser plazas en propiedad».

"Riesgos laborales"

Por su parte, Simap sostiene que la reorganización de servicios «implica que los facultativos, especialmente del Servicio de Medicina Interna, deban asumir la cobertura simultánea de varios dispositivos hospitalarios en un contexto ya marcado por la sobrecarga asistencial», lo que a juicio del sindicato supone «un grave riesgo tanto para la salud de los profesionales como para la seguridad de los pacientes». Simap recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales «obliga a evaluar previamente los riesgos derivados de cualquier cambio organizativo, especialmente aquellos relacionados con la carga de trabajo, el estrés y la fatiga».

Respecto a los refuerzos anunciados por la Administración, vinculados a plazas de difícil cobertura, el sindicato advierte de que «no son una solución real a corto plazo». «La apertura de los nuevos dispositivos está prevista en las próximas semanas, mientras que la incorporación efectiva de nuevos profesionales es incierta y, en todo caso, diferida en el tiempo. No se puede justificar una ampliación asistencial con recursos que aún no existen», mantienen.

El sindicato recalca que el número total de facultativos «no es el único indicador relevante: lo importante no es cuántos profesionales hay en plantilla sobre el papel, sino si son suficientes para asumir la actividad real y prevista en condiciones seguras, algo que en este momento no está acreditado por ningún análisis técnico». Ante esta situación, el sindicato ha exigido a la Gerencia del Departamento «información, planificación y adecuación a la legalidad», y ha solicitado la intervención urgente del Comité de Seguridad y Salud para evaluar los riesgos laborales derivados de esta reorganización.