Vallada se vuelca con una iniciativa solidaria que recauda fondos para ayudar al sur de Senegal
Las jornadas, promovidas por la asociación Ensemble Karambéne con la implicación de varias entidades locales y grupos deportivos, sensibilizan a la ciudadanía sobre la importancia de la cooperación y contribuyen a mejorar la educación, la cultura y la salud en la región de la Casamance
Vallada ha acogido recientemente unas jornadas solidarias con el objetivo de recaudar fondo para la asociación Ensemble Karambéne, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con fines humanitarios, sociales y comunitarias.
Nuestra asociación desarrolla sus proyectos en la región de la Casamance, en el sur de Senegal, donde impulsa iniciativas que tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de la población local. Sus acciones se centran especialmente en la protección del entorno natural, el refuerzo de la educación, la promoción de la cultura autóctona y el fomento de la salud.
Las jornadas, celebradas en Vallada, han sido posibles gracias a la implicación activa de varias entidades locales, que han sumado esfuerzos por una causa común. Entre los participantes destacan el Servicio de Deportes de Vallada, el colectivo Alt de la Creu, así como grupos y actividades de taekwondo, zumba, baloncesto y voleibol.
Estas actividades no solo han servido para recaudar fondos, sino también para sensibilizar la ciudadanía sobre la importancia de la cooperación y la solidaridad. El objetivo principal de Ensemble Karambéne es financiar de manera colaborativa cada proyecto, garantizando así su continuidad y sostenibilidad en el tiempo.
Con iniciativas como esta, Vallada demuestra una vez más su compromiso social y su capacidad de movilización para contribuir en un mundo más justo y solidario.
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