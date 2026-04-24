Xàtiva inicia las obras de rehabilitación integral del CEIP Attilio Bruschetti

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado esta semana las obras de rehabilitación integral del CEIP Attilio Bruschetti, una actuación largamente reivindicada por la comunidad educativa y que se ejecuta a través del Pla Edificant que la Generalitat Valenciana impulsó en la pasada legislatura.

El proyecto de reforma, largamente demandado por la comunidad educativa, prevé una intervención integral tanto en el edificio principal —que supera los sesenta años de antigüedad y presenta deficiencias en pavimentos, paramentos y distribución funcional— como en el edificio secundario. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la instalación de un ascensor con acceso desde el exterior, la reordenación completa de la planta baja y la ampliación de la cocina, que quedará conectada directamente con el nuevo espacio de comedor.

Además, las obras incluyen la renovación de la instalación eléctrica, la sustitución de pavimentos y falsos techos, la mejora de la carpintería, la intervención en canalones y bajantes, la adecuación de los baños, la ampliación del edificio secundario y la instalación de una nueva caldera, tal como se especifica en el objeto del contrato recogido en el expediente de licitación.

Esta actuación se enmarca dentro del Pla Edificant, el programa impulsado por la Generalitat que permite delegar competencias en los ayuntamientos para agilizar la construcción y mejora de infraestructuras educativas. En este sentido, el Ayuntamiento de Xàtiva ha asumido la gestión directa de las obras, con el objetivo de reducir plazos y asegurar la adecuación del proyecto a las necesidades locales.

Contratiempos salvados

«Finalmente han podido comenzar esta semana las obras de remodelación integral del centro educativo Attilio Bruschetti. Se trata de unas obras que lleva a cabo el Ayuntamiento por delegación de la Conselleria de Educación dentro del Pla Edificant y que, gracias a las mismas, vamos a conseguir disponer de unas instalaciones accesibles y adaptadas a las nuevas necesidades del alumnado de este centro educativo», ha explicado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha destacado que «hemos tenido que superar numerosos contratiempos, pero finalmente las obras de remodelación están en marcha y, por tanto, esta importante intervención va a ser una realidad en los próximos meses».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, ha indicado que «estamos contentos de este inicio de obras y de ir cumpliendo los objetivos de mejorar las infraestructuras educativas de nuestra ciudad. Este expediente ha tenido algún contratiempo, pero ya es una realidad, y esperamos que los vecinos y vecinas sean comprensivos con las dificultades que pueda ocasionar la obra. El esfuerzo valdrá la pena porque es un centro educativo que lleva mucho tiempo esperando esta reforma y nuestros niños y niñas se lo merecen».

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La inversión para llevar a cabo estos trabajos de rehabilitación integral asciende a 902.000 euros, de los cuales 833.000 corresponden al Pla Edificant y otros 69.000 a recursos propios del Ayuntamiento.