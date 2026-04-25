Más de 1,1 millones de euros para el itinerario entre entre el núcleo urbano de Vallada y la estación de tren

La Diputació de València destinará más de 1,1 millones de euros para completar el itinerario ciclopeatonal entre el núcleo urbano de Vallada y la estación de ferrocarril, en la carretera CV-649. La corporación provincial ha sacado a información pública el proyecto que contempla la creación de la vía para peatones y ciclistas y la mejora de la carretera, con un presupuesto de licitación de 1.131.774 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Uno de los puentes sobre el río Cányoles en Vallada, por el que pasará la vía ciclopeatonal. / Levante-EMV

La obra contempla la habilitación del carril ciclopeatonal en un tramo de 2,30 kilómetros entre el núcleo urbano de Vallada y la estación de tren, en la carretera CV-649. El ancho general de la vía verde será de 3 metros, aunque en algunos tramos se quedarán en los 2,40 metros, y para construir la calzada para peatones y ciclistas se reducirá el espacio de la carretera. La CV-649 que enlaza el municipio y la estación ferroviaria cuenta en su recorrido con glorietas, tramos con arcenes reducidos y aceras a ambos lados. También hay un tramo con un paseo peatonal y un carril ciclopeatonal, que será completado con esta actuación. La vía también atraviesa dos estructuras (puentes) sobre el río Cànyoles y circula por debajo de la línea de ferrocarril en un punto del trazado. La obra actuará sobre estos puntos para ejecutar el proyecto.

El itinerario ciclopeatonal comenzará en la salida del núcleo urbano de Vallada, en la intersección de la avenida dels Molinets y la calle José Pelejero Ferrer, donde se ampliará hasta los 3 metros la acera del margen oeste de la avenida, reduciendo el espacio de la carretera, según detalla la memoria del proyecto. En la siguiente intersección de la vía se creará un paso de peatones para continuar el trazado ciclopeatonal por el Passeig de les Corts Valencianes. En el entorno del primer puente sobre el río Cànyoles, la vía seguirá por el margen oeste ampliando la acera a 3 metros. Para ello, se recortará el espacio del tráfico de vehículo, expone el proyecto, que añade que en un terraplén entre muros se ejecutará una estructura en voladizo. En la siguiente intersección la acera será de 2,40 metros hasta alcanzar una intersección tipo glorieta por la que se accede al polígono industrial Antigua Estación. En este punto, la vía ciclopeatonal cruzará la carretera para seguir por el margen sureste de la carretera CV-649. En este punto, en el tramo del polígono, ya existe un carril bici de 3,50 metros y una acera de 1,80 metros que se incorporará al proyecto tras una reparación del trazado, que actualmente presenta algunos deterioros en el pavimento.

Tramo de carril ciclopeatonal de Vallada que será reparada e incorporado al proyecto. / Levante-EMV

La vía ciclopeatonal continuará hasta alcanzar la glorieta situada bajo la línea ferroviaria, donde volverá a cambiar de margen, ya que el paso inferior solo dispone de espacio para habilitar el carril en el lado oeste. A la salida del cruce, una rampa con pendiente elevada permitirá proyectar un itinerario alternativo en el margen oeste, aprovechando la ladera ajardinada existente, detalla la memoria del proyecto. La vía continuará por un tramo de acera de 2,40 metros, donde se desplazará el mobiliario existente para ampliar el ancho libre y, tras ello, el trazado cruzará por debajo de la línea ferroviaria, donde la acera se estrecha a 1,80 metros. Una vez sobrepasada la estructura la acera vuelve a ampliarse y el recorrido continuará de forma anexa a la glorieta existente, tanto por el ramal de salida hacia Vallada como por el ramal de entrada del vial de la estación. En este punto, el itinerario ciclopeatonal, de 3 metros, se ejecutará entre el vial y el talud de desmonte de los terrenos agrícolas y, una vez pasado el primer tramo de ascenso, donde finaliza el bordillo, la vía se prolongará con la ejecución del itinerario sobre la zona trapezoidal del hormigón que se canalizará bajo el mismo, detalla el proyecto.

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La creación de carriles ciclopeatonales se está extendiendo entre los municipios, con el objetivo de potenciar la movilidad sostenible en detrimento del coche y fomentar entre la ciudadanía hábitos de vida saludable.