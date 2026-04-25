¿No crece el turismo en el castillo?

Publicados por el ayuntamiento los datos de visitas al castillo de Xàtiva durante la Semana Santa y Pascua, la primera temporada alta turística en España, vuelve a echarse en falta su análisis serio y profesional, que permita, con criterio, tomar decisiones de mejora y adecuación, mucho más allá de la propaganda triunfalista para justificar una gestión municipal que, pasan los años, y sigue presentando notables carencias.

De acuerdo con esos datos, el castillo de Xàtiva registró un total de 10.478 visitantes durante la Semana Santa y Pascua de 2026, desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes de San Vicente, 13 de abril. La nota oficial del año pasado reflejaba que entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua el castillo recibió 5.703 visitas. Este año se indica que en la «primera Pascua», iniciándose el cómputo total de datos el sábado 28 de marzo, se recibieron un total de 5.608 visitantes. La concejala delegada de Turismo afirmó en una entrevista, los días previos, que se «afrontaba una Semana Santa con altas previsiones turísticas por el buen tiempo», dado «que en los últimos años algunos días de Pascua coincidieron con días de lluvia», justificando la menor llegada de turistas, que son principalmente valencianos.

A pesar de la, cuando menos, variada lectura municipal de la estadística —dada la cita popularizada por Mark Twain referida a ella—, con cómputos de periodos diferentes e incorporación de puentes festivos cercanos algún año, de acuerdo con el histórico publicado de visitas al castillo, siguen sin recuperarse las cifras de visitantes, en esta época festiva, previas a la pandemia de la covid-19. En distintos medios se publicaron cifras de visitas al castillo desde el año 2018 en temporada de Semana Santa y Pascua: en ese año visitaron el castillo 12.600 personas; en 2019, con mal tiempo, la cifra se redujo a 7.365; en 2020 se produjo el cierre por motivo de la pandemia; en 2021, con restricciones de acceso, visitaron el castillo 9.076 personas; en 2022 fueron 11.427, en el año 2023 9.142 personas accedieron a la fortaleza setabense en esos días, produciéndose un incremento en la considerada segunda Pascua; y, finalmente, en 2024, 10.040 personas accedieron a la fortaleza entre el Jueves Santo y el Lunes de San Vicente.

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Ante ello, cabría plantearse un análisis riguroso sobre la situación turística del recurso —que todavía no producto— del castillo de Xàtiva y más completo que el, otra vez, discurso autocomplaciente, a posteriori, tanto de la concejala «valorando muy positivamente estas cifras» reiterando que «el buen tiempo ha acompañado, lo que ha favorecido una gran presencia de visitantes en el castillo…» y del alcalde de la ciudad, afirmando que «los números están ahí y las cifras son magníficas». Valorando también si el estado en el que se encuentra el castillo de Xàtiva, con numerosas necesidades de restauración que han constatado las frecuentes visitas de asociaciones de defensa y difusión del patrimonio cultural, con diversas recomendaciones incumplidas del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sin ejecutar un Plan Director, que lleva años esperando, para poder recuperar valiosos espacios como novedades para el visitante —el acceso a los aljibes ha cerrado durante meses—, y pendiente del aterrizaje de las empresas externas de servicios de información, recepción, de mantenimiento o del restaurante del castillo. Mayoritariamente, las visitas a la fortaleza provienen de la Comunitat Valenciana y sin nuevos alicientes es difícil que se repita la visita. El riesgo de convertirse en un recurso turístico maduro, ante el indicio de unas cifras de visitas que no superan registros antiguos, debería motivar ya a aplicar actuaciones de mejora de la calidad, competitividad y de la experiencia de la visita turística.