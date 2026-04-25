Ens Uneix afea a PSOE y Compromís su "doble discurso" con el puerta a puerta

En pleno debate sobre la implantación de la recogida de basura «puerta a puerta» en diversos municipios, Ens Uneix ha respondido a las críticas dirigidas por el PSOE y Compromís al nuevo modelo en Ontinyent, acusando a ambas formaciones de practicar «un doble discurso» según si están en el gobierno o en la oposición.

Desde la formación municipalista que gobierna en la capital de la Vall d’Albaida recuerdan que ayuntamientos en manos de Compromís, como Pedreguer o Meliana, «fueron pioneros en el puerta a puerta», mientras que en las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés «los socialistas lo defienden» tras aprobarlo en la pasada legislatura.

Compromís y PSOE ponen en el centro de sus críticas al sistema en Ontinyent la «falta de información, consenso y participación ciudadana», junto a la necesidad de aplicar bonificaciones. Desde el gobierno replican que el consistorio lleva «años» perfilando y anunciando el sistema e informando a la población. Más de 1.500 personas han participado en las primeras reuniones sobre la nueva recogida. También precisan que las bonificaciones podrán aplicarse una vez se conozcan los datos de uso del servicio y generación de residuos, para incentivar a los que vecinos que reciclan.

Desde Ens Uneix creen que en Ontinyent la gran mayoría de la población es partidaria del puerta a puerta porque es el sistema de recogida que «nos identifica como ciudad concienciada y que el tiempo nos ha dado la razón». Cuando en los años 80 se empezaron a implantar contenedores en las calles, el vecindario de Ontinyent se opuso y se mantuvo la recogida tradicional, el puerta a puerta. Hace años que no existen contenedores de basura en las calles y sólo se ven de papel y cartón, envases ligeros y vidrio. «La alternativa al puerta a puerta era llenar las calles de contenedores, era como retroceder», apuntan desde el gobierno municipal, que añade que «quienes ahora protestan son justamente los que nunca han reciclado, pero creemos que será parecido a cuando se peatonaliza una plaza o se implantó la ley antitabaco, que luego nadie quiere volver a llenar de coches la plaza o llenar de humo los bares», subrayan .

Critican que se "boicotee" el sistema

«Lo paradójico en Ontinyent es el doble discurso de la oposición de izquierdas, que se presume identificada con las leyes promulgadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Sumar, donde están PSOE y Compromís», sostienen desde el partido que lidera JorgeRodríguez. «Puede entenderse que la derecha y la extrema derecha siempre lleguen tarde a los avances como el reciclaje de residuos, pero que Compromís i PSOE en Ontinyent boicoteen este sistema sólo responde a un interés partidista y ridículo», inciden.

Las mismas fuentes consideran que tanto PSOE como Compromís «van a ir rebajando sus críticas, porque se les pueden volver en contra: conforme la gente va recibiendo la información se va dando cuenta que el sistema es lo mismo que venían haciendo pero mejorado y más cómodo». «Llegará el día en el que tanto Compromís como PSOE en Ontinyent dejarán de hablar del puerta a puerta porque comprobarán que no les sigue nadie y entonces verán que no todo vale para intentar rascar un puñado de votos. Deberían darse cuenta que el puerta a puerta se ha erigido en una oportunidad para que el gobierno de Jorge Rodríguez se dirija a miles de vecinos uno a uno», apostillan.