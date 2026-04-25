La histórica fábrica de Ferrys en Canals se convertirá en un gran parque comercial tras 20 años cerrada

En su época dorada en los años 80, Ferrys fue una marca referente a nivel nacional en la industria de géneros de punto que llegó a emplear a más de 1.700 personas de la Costera, la Canal o la Ribera. Tras el trágico cierre de la fábrica en 2007, sin embargo, su gigantesco complejo de producción quedó reducido a un mero recuerdo del esplendoroso pasado industrial de Canals que fue languideciendo a marchas forzadas hasta convertirse en un foco de problemas en pleno núcleo urbano de la localidad, debido a su progresiva degradación.

Casi veinte años después, una empresa con sede en Villanueva de Castellón ha hecho pública su intención de transformar en un gran parque comercial la antigua factoría situada en el número 81 de la Avenida Corts Valencianes, formada por 32 naves que ocupan una superficie total de 36.000 metros cuadrados. La promotora Construcciones Eliseo Pla Ramírez, SL (CEP) ha colgado una gran lona en la fachada principal de la factoría para anunciar sus futuros planes.

Según ha podido saber este diario, la firma ya ha obtenido los permisos del Ayuntamiento de Canals para iniciar los primeros trabajos de vaciado y posterior demolición del histórico cuartel de Ferrys, después de varios meses de contactos entre ambas partes para perfilar el proyecto. Las fuentes consultadas estiman que en alrededor de dos meses podría comenzar a verse movimiento en el área. El derribo, sin embargo, no será total: la mercantil se ha comprometido a rehabilitar, preservar y ceder al consistorio canalense una nave central más emblemática que formó parte del cuerpo primigenio de la fábrica y que alberga elementos constructivos singulares.

La promotora ya ha estado retirando deshechos y restos de material textil del interior de la edificación antes de proceder a la demolición. La presencia de amianto en el tejado de la antigua fábrica obligará a proceder a su cuidadosa retirada y traslado a un vertedero autorizado cumplimiento la normativa y a cargo de una empresa certificada.

La nueva zona comercial que pretende levantar la firma se ha diseñado con la intención de albergar, de momento, un supermercado, un local de una potente cadena de hamburgueserías y un gimnasio de considerables dimensiones. La idea, sin embargo, es ampliar la actividad, puesto que aún quedarían varias naves libres que ocuparían más de 6.000 metros cuadrados y que pueden destinarse a otro tipo de comercios todavía por definir. También se proyectan alrededor de 600 plazas de aparcamiento en este ámbito, a la espera de la aprobación del proyecto definitivo de las obras.

Revitalización económica

El regidor de Urbanismo de Canals, Francisco López, augura que la actuación supondrá una "revitalización económica" del municipio, puesto que generará "una gran cantidad de puestos de trabajo" y dejará paso a un importante núcleo de actividad. Al mismo tiempo, López destaca que la inversión eliminará la problemática de la fábrica de Ferrys, un foco de elevada suciedad que ha sido objeto de okupaciones, con 35.000 m2 cerrados en una zona urbana. "La zona se va a sanear y a reactivar", apunta.

A la dinamización del entorno contribuirá también la construcción en marcha de otro gran supermercado en una parcela contigua, que atraerá a clientes de otros municipios de la Costera y la Canal de Navarrés. "A Canals esto le debe dar ese pequeño empujón para ir rehabilitando el resto del pueblo", remarca el regidor.

En el marco de la tramitación de los permisos, el Ayuntamiento de Canals condicionó la actuación a la construcción de una rotonda para redistribuir la circulación y facilitar el tráfico de entrada al futuro parque comercial.

El consistorio baraja varias posibilidades de uso para la nave que le sería cedida dentro del complejo fabril. Entre ellas figura la de hacer un museo, aunque el proceso está en una fase muy incipiente todavía.

En Ontinyent, Construcciones Eliseo Pla también está construyendo un parque comercial compuesto por un supermercado Lidl y un comercio Action en dos parcelas de cerca de 10.000 metros cuadrados. La actuación se sitúa en terrenos de otra antigua fábrica textil, Manterol.