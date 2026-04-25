La UCI de Xàtiva seguirá recibiendo a los pacientes graves de la zona de Ontinyent cuando abra el nuevo hospital

La apertura del nuevo hospital de Ontinyent es inminente. La puesta en marcha definitiva de las instalaciones está a la espera del informe que debería emitir la próxima semana la Alta Inspección Sanitaria tras la visita practicada al complejo sanitario este jueves para evaluar si el mismo reúne las condiciones y los estándares exigidos.

La semana ha estado marcada por la tormenta que se ha desatado en el Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent a raíz de las protestas del personal facultativo, que advierte de la «sobrecarga» de Medicina Interna y de los "problemas" que podrían generarse con la ampliación de servicios derivada de la reconversión inmediata del actual hospital de Ontinyent en un centro para enfermos crónicos de media y larga estancia.

Por otra parte, a pesar de que en las distintas informaciones difundidas hasta la fecha por la Conselleria de Sanidad sobre los servicios del nuevo hospital de Ontinyent se hace referencia a la incorporación de una Unidad de Cuidados Intensivos, distintas fuentes sanitarias han confirmado a este diario que, de entrada, el centro no dispondrá de una UCI operativa al uso dotada de internistas.

Por necesidades organizativas, la UCI del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva seguirá atendiendo a los pacientes graves de la zona de Ontinyent que requieran de cuidados intensivos, una vez el nuevo hospital de la Vall d'Albaida comience su actividad al 100%.

El centro dispone de unidad de críticos con cinco camas, pero su uso estaría orientado a pacientes que necesitan de los llamados "cuidados intermedios", que implican un nivel de supervisión y tratamiento más alto que el proporcionado en una unidad de hospitalización normal, pero menor al nivel de atención y monitoreo intensivo proporcionado en la UCI. Otras fuentes mantienen que en el hospital se atenderá y estabilizará a pacientes que salen de intervenciones quirúrgicas, pero si el enfermo precisa de los cuidados de un intensivista tendrá que ser derivado a Xàtiva.

Los hospitales de Ontinyent y Xàtiva funcionan como un bloque homogéneo y se complementan entre sí. Estas últimas fuentes recalcan que la distancia entre ambos hospitales es de media hora y que el hospital de Xàtiva también deriva otros servicios como la cirugía pediátrica a otros centros de referencia.

"Una persona que sufra un ictus o un infarto que requiera de ingreso UCI no ingresará en el hospital de Ontinyent", resume un profesional sanitario consultado. Hay otros servicios como las endoscopias que, de entrada, tampoco estarían previstos en el nuevo sanatorio de la capital de la Vall.

El conflicto con el personal se mantiene

Este viernes, la dirección del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent mantuvo una tensa reunión con representantes de los diferentes servicios tras el comunicado respaldado por más de 60 médicos que puso el foco en la "saturación" del personal para asumir tres hospitales. Desde la dirección aseguran que la atención continua y las guardias ya están planificadas y van a cubrirse con normalidad, a tiempo que defienden la ampliación de dos internistas más con motivo de la apertura del nuevo hospital de Ontinyent, a la espera de que se convoquen nuevos procesos para cubrir más plazas en zonas de difícil cobertura".

Los facultativos críticos con la reorganización y los sindicatos Simap y UGT, sin embargo, cuestionan la viabilidad del nuevo escenario, que incorpora el centro de crónicos a la cartera de servicios, y echan en falta el acceso a documentos que detallen cómo se articula la reorganización. También han pedido la intervención del Comité de Seguridad y Salud. Según las fuentes consultadas, en el encuentro de ayer no hubo avances entre las partes. "No nos oponemos a que se abra el centro de crónicos, pero con las condiciones actuales es inasumible", insisten los internistas, que preparan un nuevo escrito de cara a la semana que viene.