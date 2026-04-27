¿Quién es Ariel, el joyero youtuber de Miami que ha desatado la locura en Xàtiva?

Tiene más de 830.000 seguidores en su canal de Instagram y 686.000 en el de Youtube. Sus vídeos virales captan la atención de cientos de miles de personas que caen rendidas ante su carisma, su desparpajo y su elegante manera de moverse en el lujoso mundo de las joyas de alto valor.

Todo esto explica el fenómeno que se vivió el pasado sábado por la tarde en pleno centro de Xàtiva. Cientos de fans de Ariel, un joyero cubano que ha levantado un imperio de joyerías en Miami, formaron una cola kilométrica que rodeó la Casa de la Cultura, en cuyo patio el empresario influencer protagonizó -junto a su esposa Yuliet- un evento que desató la locura entre su legión de fieles de todas las edades (pero sobre todo jóvenes), venidos de distintos puntos de la geografía española solo para verle, estar cerca de él y escuchar su discurso motivacional.

Con él portaba el secreto del éxito, que descubrió ante el público: "Enfoque, disciplina y constancia". "En la vida no hay nada imposible", "sí se puede si usted se lo propone" o "si cree que puede lograr algo, lo va a lograr", fueron otros de los clásicos consejos que impartió el gurú. Eso sí, hubo quien no pudo acceder al recinto público de la calle Montcada de lo abarrotado que estaba.

Los vecinos de Xàtiva que paseaban por los alrededores o se tomaban algo en la Albereda, mientras tanto, intentaban encontrar una razón a tal la marabunta de gente y se preguntaban, perplejos, a qué se debía todo ese follón.

Ariel llevaba varios días anunciando en su canal la cita: "Una tarde elegante con regalos, comida música y una historia que puede cambiar tu mentalidad", exponían sus publicaciones, acompañadas por vídeos en los que animaba a la gente a asistir al evento "totalmente gratis", con él como principal reclamo, junto a la celebración de diferentes sorteos entre el público.

Como una estrella de cine

En los vídeos que le han reportado tanta fama, Ariel escenifica situaciones cargadas de tensión que vive a diario como experto en la compraventa de joyas. Igual negocia de la forma más intensa la adquisición de un reloj de 50.000 dólares o de una moneda de oro que lidia con un cliente grosero, encuentra un diamante falso o se tapa los ojos para identificar con las manos el modelo y el precio de una serie de carísimos relojes. Todo ello con una fórmula cercana, natural y de 'buen rollo' próxima al 'reality show' que atrapa al espectador en un mundo de lujo y ensueño, como un programa de televisión en vivo, con personajes reales, clientes que compran y empeñan joyas de miles de dólares, y escenas que parecen sacadas de una película. La estética recuerda de algún modo al programa "La casa de empeños".

Un minicodumental sobre el joyero lo retrata como un exponente del sueño americano. Según la historia de superación que relata, Ariel huyó de Cuba siendo un niño, empezó de cero en Miami y, con solo 11 años, ya vendía joyas en las calles. "Hoy es el joyero más famoso de Florida. Se llama Ariel, es elegante, carismático, y ha construido un imperio a base de oro, diamantes… y mucho trabajo", cuenta este documental que comienza mostrando su llegada a una de sus joyerías a bordo de un coche de alta gama.

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Sea como sea, el empresario que revolucionó Xàtiva el sábado se ha convertido en una auténtica celebridad para los amantes de la joyería, con una comunidad que le sigue como si fuera una estrella de cine.