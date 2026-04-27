Las chicas del equipo cadete del Xàtiva Voleibol se proclaman campeonas autonómicas

Nuevo éxito del voleibol de Xàtiva, que viene a sumarse a la gran temporada de la cantera. Después de obtener dos subcampeonatos autonómicos en las categorías juvenil femenino y junior masculino en las pasadas semanas, ahora se les une este nuevo título. Las chicas del equipo cadete femenino del Club Voleibol Xàtiva se han proclamado campeonas autonómicas. Con ello, el Xàtiva Voleibol ha conseguido clasificar a tres de sus equipos para los Campeonatos de España, representando a la Comunitat Valenciana (Zaragoza, Extremadura y Almería).

Las chicas del Xàtiva Voleibol cadete celebran el campeonato tras el último punto del partido decisivo. / Club Voleibol Xàtiva

La Final Autonómica cadete femenina de máximo nivel en Iniciación al Rendimiento de los Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana se celebró el pasado fin de semana en el pabellón de voleibol de Xàtiva, con una extraordinaria asistencia de público. Los cuatro mejores equipos se dieron cita, con seis partidos intensos. El Ahora Vóley Xàtiva se coronaba en la primera posición, la medalla de plata fue para el CV Elche, la medalla de bronce la conseguía el CV Salesianos y la cuarta posición fue para el CV Mediterráneo de Castellón. Las de Xàtiva y los dos equipos de Elche representarán a la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España que se disputará en Almería del 19 al 24 de mayo de 2026.

Una nueva alegría para el voleibol de Xàtiva. El conjunto del Ahora Vóley Xàtiva selló el pase al nacional en la jornada del sábado, al conseguir derrotar por 3-0 al CV Mediterráneo de Castellón (25-17,25-19,25-10), en un encuentro en el que las locales fueron siempre por delante en el marcador y cerraron con autoridad el último y definitivo set. En la jornada del sábado por la tarde, las de Xàtiva se enfrentaron al CD Salesianos de Elche y volvieron a ganar por 3-1 (25-21/25-17/17-25/25-16), en un partido con altibajos de ambos conjuntos. Las setabenses consiguieron adelantarse en los dos primeros sets, poniéndose el partido muy favorable, pero la reacción del Salesianos en el tercer set, un conjunto muy compacto en defensa, complicó el juego de las locales, que cometieron numerosos errores no forzados y acabaron cediendo por 17-25. Las de Xàtiva recuperaron su efectividad en el cuarto y definitivo set. La jornada del sábado concluyó también con dos claras victorias del CV Elche, por lo que la jornada del domingo se convertía en decisiva para coronar a las campeonas. El partido entre Xàtiva y Elche fue disputado y emocionante, teniendo que llegar al quinto set. Vencieron las de Xàtiva por 3-2 (25-13/23-25/25-20/23-25/15-13). Arrancaban las setabenses con gran autoridad en el primer set. En la segunda manga cambiaba el panorama, con una mayor igualdad que fue resuelta por las visitantes en el último momento (23-25). En el tercer set, nuevamente dominaron las de Xàtiva, aunque hubo momentos de igualdad. El cuarto set estuvo emocionante, las de Elche no se resignaron en ningún momento, demostrando que querían forzar el desempate, y en un final de infarto lo consiguieron (23-25). El quinto set fue muy igualado y emocionante, se vivió con gran tensión en la cancha y en las gradas, no hubo un claro dominador en ningún momento, aunque finalmente las de Xàtiva fueron más efectivas (15-13).

El equipo de Xàtiva dirigido por los técnicos Bruno Pisciottano, Quique Mateu Borox y Rafael Mora, estuvo formado por María Marti, Camila Belaunzarán, Lea Burgui, Joaquina Ponzinibbio, Alison Quintin, Victoria Lomas, Alba Palmar, Sofía Oltra, Idoia Francés, Lucía Monzonis, Treici Ruiz, Dominica Zamalijevaite y Cayetana Bolinches.

Campeonato nacional juvenil

El Ahora vóley Xàtiva juvenil femenino ya conoce a sus rivales en el Campeonato de España que se disputará desde este miércoles día 29 de abril hasta el domingo 3 de mayo en la ciudad de Zaragoza. La capital aragonesa vivirá cinco intensos días de competición en el que los mejores conjuntos de todo el territorio nacional lucharán por proclamarse campeonas de España y suceder en el palmarés a Hidramar Gran Canaria, vencedor el año pasado en la edición celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. Los 32 equipos participantes quedarán encuadrados en ocho grupos que conformarán la primera fase de competición. Los dos primeros conjuntos de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final que abrirán las eliminatorias directas por el título.

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Las de Xàtiva han quedado encuadradas en el grupo C, junto al AD La Curtidora de Avilés (Asturias), el CV Torrelavega de Cantabria y las campeonas de Cataluña: DSV Sant Cugat (Barcelona). El primer partido se disputará en el Pabellón Ciudad de Zaragoza el miércoles día 29 de abril a las 17 horas y el rival será el conjunto asturiano de la Curtidora. El jueves 30 de abril a las 11:30 horas el rival será el DSV San Cugat, mientras que el mismo jueves a las 19 horas las de Xàtiva se enfrentarán al CV Torrelavega para cerrar la fase de grupos.