Choque entre el PP y el gobierno de Xàtiva por la renuncia a una subvención de 25.000 €

El Partido Popular de Xàtiva ha cuestionado la renuncia del ayuntamiento a una subvención del programa Reacciona 2023 de la Diputación de Valencia, que iba a destinarse a reforzar los servicios municipales de limpieza y mantenimiento con la adquisición de un vehículo eléctrico.

El consistorio recibió un anticipo de 25.500 euros, correspondiente al 85% del total concedido, que ahora ha reintegrado a la corporación provincial, junto al pago de 580 euros en intereses de demora.

Para el PP, este caso “no es un hecho aislado, sino un ejemplo más del modelo de gestión del actual gobierno municipal: solicitan ayudas, reciben el dinero y después son incapaces de ejecutar los proyectos”. “Estamos hablando de una inversión que iba destinada a mejorar la limpieza de la ciudad, especialmente en zonas donde los medios actuales son insuficientes, como el casco histórico o áreas diseminadas. Era una oportunidad para reforzar los servicios municipales y avanzar hacia un modelo más sostenible. Y la han dejado pasar”, han señalado desde el PP.

A juicio de los populares, "la gravedad del asunto no radica únicamente en los 580 euros de intereses, sino en la pérdida de una inversión que habría tenido un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. No solo se pierde la subvención, es que además se paga por perderla. Es la imagen perfecta de la gestión del señor Cerdà”, mantienen.

“Mientras los vecinos sufren problemas de limpieza y mantenimiento, el gobierno municipal renuncia a los recursos que permitirían solucionarlos. Es una gestión sin rumbo, sin planificación y sin capacidad de ejecución”, apostillan.

El ejecutivo justifica la decisión

Por su parte, desde el equipo de gobierno de Xàtiva contextualizan la decisión adoptada. "En el momento en que se planteaba la ejecución de esta subvención, el Ayuntamiento se encontraba en una fase clave: el nuevo contrato de limpieza viaria y gestión de residuos ya había sido adjudicado, pero su entrada en funcionamiento no estaba prevista hasta el 1 de enero de 2025", puntualizan.

Esta circunstancia implicaba que la corporación municipal "estaba pendiente la incorporación de toda la nueva flota de vehículos que el contratista había ofrecido dentro del servicio. Por lo tanto, en ese momento no se disponía todavía de una visión completa y real de las necesidades materiales definitivas del servicio", ahondan las mismas fuentes municipales.

Además, desde el ayuntamiento recuerdan que ya habían adquirido recientemente un vehículo tipo “portero” mediante una subvención del programa Reacciona del año anterior. "Ante esto, el departamento consideró que la incorporación de un nuevo vehículo adicional, sin conocer todavía el impacto real de la nueva contrata, podía suponer un sobredimensionamiento innecesario de la flota municipal", remarcan.

Las mismas fuentes justifican la decisión de renunciar a la ayuda por "criterios de responsabilidad, planificación y eficiencia en la gestión de los recursos públicos". "El objetivo ha sido evitar duplicidades y garantizar un equilibrio adecuado entre los medios materiales y los recursos humanos del servicio, asegurando que cada inversión responda a necesidades reales y no a decisiones apresuradas", inciden.

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"En cuanto a los intereses derivados del reintegro, se trata de una consecuencia administrativa prevista en este tipo de procedimientos, con un impacto económico muy reducido, que en ningún caso puede compararse con riesgo de una mala planificación estructural del servicio", remachan.