Elvira Lindo, protagonista del XI Ciclo de cine y novela negra de Ontinyent

Ontinyent acogerá el próximo mes de mayo la XI edición de “Ontinyent Negre”, el ciclo dedicado a la novela y el cine de género negro, que contará con la presencia destacada de la escritora y periodista Elvira Lindo, una de las figuras más reconocidas de la narrativa contemporánea española.

La programación incluirá proyecciones de películas, presentaciones literarias, tertulias, coloquios, rutas guiadas, actividades educativas y una oferta gastronómica especial vinculada al certamen, todo con la organización del Cine Club Utiye y el Club de Lectura de Ontinyent, la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent y La Llibreria, entre otras entidades.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destaca que “Ontinyent Negre es una cita plenamente consolidada en el calendario cultural local, y un año más vuelve a atraer autores y autoras de primer nivel y de dinamizar la vida cultural de la ciudad. Son once ediciones ya ofreciendo una programación diversa y atractiva, con actividades que acercan la literatura y el cine a la ciudadanía”.

El acto central tendrá lugar jueves 21 de mayo en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, donde se presentará oficialmente la nueva edición del ciclo a cargo de Natxo Úbeda. A continuación, Elvira Lindo protagonizará la inauguración del festival en un acto en el cual recibirá el galardón honorífico. Con una trayectoria consolidada en la literatura, el periodismo y el guion audiovisual, Elvira Lindo ha destacado por un estilo narrativo próximo e irónico, así como por su capacidad para conectar con diferentes generaciones de lectores. Además del éxito internacional de Manolito Gafotas, su obra incluye novelas como “Una palabra tuya”, “A corazón abierto” o “En la boca del lobo”, así como su reciente publicación “Don de gentes”.

Distinción a Vicent Monsonís

El conjunto de la programación de este año se habrá iniciado antes, el viernes 15 con la entrega de una distinción al director Vicent Monsonís, y la proyección de su película “La invasió dels bàrbars” en el Centro Comercial El Teler. Entre las actividades más singulares destaca nuevamente la ruta guiada por los espacios de Ontinyent vinculados a crímenes y sucesos históricos, que tendrá lugar sábado 16 de mayo con la dirección de Alfred Bernabeu, cronista oficial de la ciudad, quien ofrecerá un recorrido por los siglos XVI al XIX desde una perspectiva divulgativa.

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Ya dentro de los días centrales del festival, viernes 22 de mayo se celebrará una mesa redonda alrededor de la colección de novela negra Crims.cat, que llega a los 100 títulos, con la participación de Margarida Aritzeta, Susana Hernández i Pere Figueras, y la coordinación de Àlex Martín Escribà. El sábado 23 de mayo tendrá lugar una nueva edición del Vermut Negro al Hotel Kazar, con una conversación entre el escritor Aro Sáinz de la Maza y el miembro de la organización Àngel Company, centrada en las adaptaciones audiovisuales y sus últimos trabajos literarios. El ciclo se cerrará domingo 24 de mayo con una propuesta que combina literatura y *enoturisme, con la presentación de la novela “Flecha, asalto a la Ruta” de Joan Carles Ventura, seguida de una visita a la Bodega Fil·loxera y una comida en Fontanars dels Alforins, con plazas limitadas.