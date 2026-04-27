Emprendedores extranjeros revitalizan los comercios tradicionales en Xàtiva

La Ludotecla de Borja, el punto habilitado por el Ayuntamiento de Xàtiva para atender a residentes en la capital de la Costera interesados en el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes impulsado desde el Gobierno, ha registrado largas colas durante la presente semana.

Muchos son los vecinos que se han interesado por los trámites para acogerse al proceso. Y es que Xàtiva, como toda capital comarcal, cuenta con una notable presencia de habitantes llegados de fuera. Entre ellos se encuentran aquellos que no han dudado a la hora de emprender un negocio, apostando muchas veces por revitalizar comercios tradicionales.

Levante-EMV ha contactado con varios de estos vecinos a lo largo de esta semana. Aunque algunos de los consultados declinaron mostrar su testimonio, otros muchos sí relataron su historia.

Luiz Vasconcelos. Procedente de Brasil, regenta desde hace dos años un atelier de repostería gourmet, donde trabaja con su madre. «Primero estuve en Barcelona, estudiando. Me vine a Xàtiva para buscar oportunidades, ya que también invertí en el tema inmobiliario. Intentamos trabajar con ingredientes y productores locales. Estamos muy contentos con la recepción, tenemos clientes tanto de Xàtiva como de pueblos vecinos. Y cada vez veo más vecinos de fuera»; comentó.

Yeimi Cortes. Esta emprendedora colombiana es la responsable de una pastelería en una de las calles más comerciales de la ciudad: «Aportamos también un toque personal, de la gastronomía de nuestro país... es como ofrecer un poco de nuestra cultura. Abrimos en septiembre del año pasado y la verdad es que nos está yendo muy bien. A mi esposo le salió trabajo aquí y nos vinimos. Tengo conocidos que se han interesado por el proceso de regularización, aunque creo que es un poco pronto y hay algo de desinformación».

Así son los negocios abiertos por emprendedores extranjeros en Xàtiva / Agustí Perales Iborra

Said es Seghyy. Es uno de los responsables de una verdulería y pequeño supermercado enclavado en la calle Abu Masaifa: «Ofrecemos productos de países latinos, africanos y árabes. Llevamos año y medio y hemos tenido marcha desde el principio. Vimos la ciudad como un punto al que venía gente de otras partes. Por lo que he visto, Xàtiva es una de las ciudades más acogedoras de toda la provincia».

Xiaofeng ye. Regenta un bar y un bazar en la calle Baixada de l’Estació: «Llevamos muchos años aquí, Xàtiva es una ciudad muy buena para vivir, nos sentimos muy seguros. Intentamos mejorar lo que ofrecemos a los clientes, la verdad es que estamos muy contentos».

Jennifer Rincón. En abril de 2025 evitó el cierre de un histórico negocio de decoración: «Vengo de la hostelería. Es cierto que cuando tienes un negocio propio se trabaja mucho, pero estoy contenta. Intento dar visibilidad a artistas locales. Me siento acogida. Antes viví en Llutxent y se me hizo un poco pequeño, ya que nací cerca de una gran ciudad como Bogotá».

Frederique Bograt. Abrió hace cuatro meses un pequeño establecimiento con productos de fuera:«En Xàtiva y los pueblos de alrededor hay muchos ‘expats’ que buscan lo que ofertamos. Viene gente inglesa u holandesa, por ejemplo, pero también españoles que quieren probar algo diferente».

Carlos Álvarez. Administra una peluquería:«El proceso de regularización es una buena noticia para muchos. Yo ya empecé uno hace años, ya que vengo de Venezuela. Y lo estoy ultimando todo. Abrir el negocio fue una aventura. Y me está yendo bien».

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Stefka Parvanova. Es la responsable de un pequeño supermercado:«Abrimos en 2009, tras la crisis. También ofrecemos productos de Bulgaria, nuestro país. Llevamos mucho tiempo aquí. La mayoría de la gente que viene es del barrio», apostilló.