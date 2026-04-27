La EOI de la Vall d'Albaida descubre nuevas ideas y prácticas educativas en su viaje a Copenhague

La última movilidad europea ha llevado al profesorado y el alumnado de la EOI la Vall d'Albaida-Empar Granell hasta Copenhague, una ciudad que combina historia, modernidad y una manera de entender la educación que ha hecho "reflexionar profundamente" a los protagonistas de esta completa experiencia Erasmus+.

El viaje estuvo marcada por la visita al centro socio de la EOI en Copenhague, donde la expedición valldalbaidina conoció de primera mano el sistema educativo danés. "Lejos de centrarse únicamente en contenidos, este modelo apuesta por formar personas críticas, autónomas y capaces de participar activamente en la sociedad", resumen desde la escuela de idiomas de la comarca.

Al equipo que participó en la movilidad le impresionó especialmente el trabajo con alumnado adulto inmigrante, orientado a facilitar su integración social y laboral; el programa para alumnado neurodivergente, basado en el acompañamiento personalizado y el respecto a los ritmos individuales; la atención a dificultades como la dislexia o el TDAH desde una perspectiva práctica e inclusiva, así como la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, con oportunidades reales para que las personas adultas continúan formándose.

Pero, más allá de las metodologías, hubo un elemento que emocionó especialmente a la expedición: la vertiente humana. "El equipo docente danés, que ya había visitado el nuestro centro en dos ocasiones, destacó todo aquello que había aprendido de nosotros: la proximidad con el alumnado, el esfuerzo por conocerlo de manera individual y la creación de un ambiente de confianza que facilita el aprendizaje. Un recordatorio que educar es, sobre todo, acompañar", inciden desde el centro de Ontinyent.

Cultura, historia e identidad

La movilidad Erasmus también permitió al equipo descubrir la riqueza cultural de Copenhague. Igualmente, docentes y alumnos recorrieron barrios como Vesterbro o la zona de Carlsberg, ejemplos vivos de transformación urbana, y visitaron lugares tan singulares como Freetown Christiania o la Royal Danish Library. Igualmente, atravesaron las fronteras para llegar a Malmö, ampliando así su experiencia más allá de Dinamarca.

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"Esta movilidad Erasmus+ no solo nos ha permitido conocer otro sistema educativo y una nueva cultura, sino que nos ha ayudado a mirarnos también a nosotros mismos con una nueva perspectiva. Hemos confirmado que vamos por el buen camino en muchos aspectos, y al mismo tiempo hemos descubierto nuevas ideas y prácticas que nos inspiran a continuar mejorando", resumen su experiencia desde la EOI la Vall d'Albaida-Empar Granell.