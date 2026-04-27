El escritor Àngel Company presenta su nuevo libro de relatos cortos

El escritor valldalbaidí Àngel Company Albert ha presentado su nuevo libro, “Sinaloa mon aimée” (Editorial Coleman, Madrid) en diversas localidades del territorio valenciano. El pasado viernes, 24 de abril, el Palau Marquesal de Albaida acogía la presentación oficial del nuevo libro de relatos cortos de Company. En la imponente sala gótica del Palau albaidense, Àngel Company explicó ante un numeroso público, el proceso de gestación del libro y la historia de algunos de los doce relatos cortos que conforman “Sinaloa mon aimée”.

El escritor Àngel Company en una de las presentaciones de su último libro. / Levante-EMV

Días antes, Company también presentó el libro en Benimàmet, València ciudad y Agullent. La “ruta” de presentaciones del libro seguirá en breve en la Fira del Llibre de València, que se celebra del 30 de abril al 10 de mayo en els Jardins de Vivers de la capital valenciana; y en la Fira del Llibre d’Alacant, que se celebra a partir del 6 de mayo en la Plaça Sèneca de la capital alicantina.

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“Sinaloa mon aimée” está editado Coleman Ediciones, de Madrid, una editorial referente en el género de la novela negra y el relato corto con la que el autor valldalbaidí firmó a principios de este año un contrato editorial para la publicación de este libro, una obra de relatos cortos de temática negra.