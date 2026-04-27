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Euforia en Xàtiva para ver al joyero youtuber Ariel

Cientos de fans de Ariel, un joyero cubano que ha levantado un imperio de joyerías en Miami, formaron una cola kilométrica que rodeó la Casa de la Cultura, en cuyo patio el empresario influencer protagonizó -junto a su esposa Yuliet- un evento que desató la locura entre su legión de fieles de todas las edades (pero sobre todo jóvenes), venidos de distintos puntos de la geografía española solo para verle, estar cerca de él y escuchar su discurso motivacional. Más información