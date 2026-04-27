Evacuado a La Fe un motorista de 28 años tras una grave colisión en la CV-645 en Novetlè

Nuevo accidente en la carretera CV-645 que une Novetlè y Canals. Un hombre de 28 años ha resultado herido con politraumatismo mientras circulaba con su motocicleta por esta vía de elevada siniestralidad, tras sufrir un aparatoso accidente con otro coche implicado.

Dada la gravedad de sus lesiones, el conductor ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital La Fe de València. Su pronóstico es reservado.

El aviso a los servicios de emergencias se ha producido en torno a las 9 horas de este lunes. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado hasta el lugar de los hechos una ambulancia SAMU, cuyo equipo médico ha asistido in situ al hombre, antes de inmovilizarlo e introducirlo en el helicóptero.

En el siniestro también ha intervenido una dotación de bomberos del parque de Xàtiva, que se han encargado de realizar la limpieza de elementos de la calzada tras la colisión.

Otro accidente grave en marzo

La carretera CV-645 ya registró un grave accidente a principios de marzo en el que se vieron involucrados dos turismos, uno de ellos conducido por profesionales sanitarios de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Los dos ocupantes de este coche tuvieron que ser excarcelados por los bomberos. Hubo cuatro heridos.

Este domingo, otro trágico accidente conmocionó a la localidad de Ontinyent: dos personas (un hombre y una mujer) fallecieron tras precipitarse el todoterreno en el que viajaban al río Clariano después de atravesar el muro del puente del Camí del Carril.