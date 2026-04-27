Un instante que truncó dos vidas: Ontinyent llora a las víctimas del trágico accidente del Clariano

Ontinyent era este lunes un pueblo roto por el dolor. El trágico accidente que el domingo segó la vida de dos conocidos vecinos de la localidad dedicados al sector de la restauración sigue siendo un acontecimiento difícil de digerir que ha dejado a muchos ontinyentins en estado de shock. La ciudad entra este martes en el segundo día de duelo oficial después de un lunes marcado por el dolor colectivo y la suspensión de todos los actos públicos.

El vehículo todoterreno accidentado se despeñó desde varios metros de altura al río Clariano en Ontinyent, tras atravesar el muro del puente del Camí del Carril. Sus tres ocupantes se dirigían al chalé del conductor, ubicado a apenas 300 metros del lugar de la fatal colisión. Regresaban de un concierto organizado en un restaurante de la localidad regentado por este último, en el marco de un ciclo musical. Más atrás circulaban otros dos vehículos del mismo grupo de conocidos hacia el mismo destino para continuar la tarde festiva del domingo.

Sin embargo, cuando llegaron a la altura del Pont de la Costa, en el Camí del Carril, se percataron del gran boquete que había en el muro y se detuvieron, tras perder de vista al vehículo del propietario del chalé. Al asomarse al barranco, vieron el todoterreno despeñado boca abajo en el río Clariano, en una zona repleta de vegetación. Uno de los amigos descendió y, con muchas dificultades, logró rescatar del vehículo al conductor -un hostelero de la localidad de 44 años muy conocido por su papel de dinamizador del sector- antes de que se ahogara. Sin embargo, nada pudo hacerse ya por la vida de los otros dos ocupantes, I. G. A., de 45 años y con tres hijos, y L. S., de 41 años, ambos profesionales de la hostelería. El accidente movilizó un amplio dispositivo de rescate.

Causa judicializada

Según ha podido saber este diario, la mujer fallecida, que trabajaba en el servicio de copas y cáterin de un conocido pub de Ontinyent, iba a subir en un principio en otro de los coches del grupo, pero finalmente aceptó la invitación de montarse en el vehículo que terminó siniestrado. El hombre fallecido, por su parte, había sufrido un drama reciente por la pérdida de un hermano.

El conductor del vehículo fue detenido por la Guardia Civil tras someterse un control y dar positivo en drogas y alcohol. Había realizado el mismo recorrido en numerosas ocasiones, pero este domingo todo apunta a que circulaba a una velocidad excesiva. La causa se encuentra judicializada.

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El alcalde, Jorge Rodríguez, ha publicado este lunes un vídeo para dar el pésame a las familias de las dos víctimas mortales, I. G. A., de 45 años y con tres hijos, y L. S., de 41 años. «Lo que queremos es mostrar nuestra consternación. Y lo hacemos decretando dos días de luto oficial. Ahora, lo que más necesitan las familias es nuestra estima, nuestro cariño y, sobre todo, nuestro pésame. Por lo tanto, lo hacemos también para acompañar a las familias, para mostrar la tristeza del conjunto de la ciudadanía, frente a un hecho tan luctuoso», manfiestó el primer edil.