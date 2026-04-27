La Mancomunidad de la Canal refuerza las acciones informativas para desmontar bulos sobre el 'puerta a puerta'

La inminente llegada del nuevo sistema de recogida de la basura 'puerta a puerta' a la Canal de Navarrés ha despertado una corriente vecinal contraria al cambio que está recogiendo cientos de firmas en los siete municipios de la comarca adheridos al servicio.

Ante los recelos y el clima de inquietud entre la ciudadanía, la Mancomunidad de la Canal de Navarrés ha emitido un comunicado en el que manifiesta su voluntad de "escuchar, mejorar y avanzar juntos hacia un mejor modelo de reciclaje", a tiempo que rebate algunas de las afirmaciones que se han vertido en los últimos días sobre el modelo que va a implantarse.

"Sabemos que los cambios generan dudas, inquietudes y rechazo y la nueva gestión de los residuos, que afecta a hábitos cotidianos, va a necesitar tiempo para adaptarse", recalcan desde la entidad que agrupa a los ayuntamientos de Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Bicorp, Quesa y Estubeny.

La mancomunidad recuerda que el objetivo del sistema es cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que pretende mejorar los niveles de reciclaje. La Unión Europea establece en un 55% el porcentaje de recogida selectiva a alcanzar en 2025, con la intención de alcanzar el 60% en 2030. La Canal de Navarrés se encuentra en un escaso 14% en la actualidad, muy lejos de los estándares marcados. "Este incumplimiento normativo supone arriesgarse a sanciones económicas", advierten.

Desde el órgano supramunicipal hacen hincapié en que el 'puerta a puerta' "se implanta para encaminarnos hacia el cumplimiento de estos objetivos y fue elegido, tras estudios técnicos realizados para buscar soluciones a esta problemática, como el más apto, teniendo en cuenta las características de accesibilidad y configuración urbana de nuestros municipios".

El sistema, inciden en la mancomunidad, va a suponer la eliminación de los contenedores permanentes de la calle, "reduciendo los malos olores, la acumulación de basura y los puntos de suciedad". Además, el sistema está concebido para "facilitar la eliminación de residuos a personas mayores y/o con movilidad reducida, que no podían con las tapas de los contenedores, evitando también los desplazamientos, ya que se recoge en la puerta de sus casas".

Por otra parte, el comunicado resalta que el horario nocturno de recogida será simila al actual, lo que evita la acumulación de bolsas en las calles durante muchas horas. Además, la mancomunidad defiende que "la privacidad está garantizada porque los residuos se depositan en cubos cerrados y el sistema cumple la normativa de proteccion de datos".

De igual forma, resaltan que el coste del servicio "se financia mediante una tasa, no mediante un impuesto, lo que significa que está vinculado directamente con el coste real del servicio de recogida y el tratamiento de los residuos".

"Podría habérsele dado más continuidad a la información"

Aunque el proyecto del 'puerta a puerta' fue aprobado por unanimidad de todos los municipios de la Mancomunidad en el año 2021, desde la entidad reconocen que, pese a que se han organizado diferentes charlas informativas y campañas para difundirlo entre la población, "podría habérselo dado más continuidad a la información sobre el proceso seguido para aprobar este sistema de recogida".

Una vez asumido esto, la Mancomunidad ha mostrado su voluntad de "reforzar la información, escuchar la preocupaciones reales y acompañar este cambio con diálogo, para resolver todas las inquietudes y dudas que puedan surgir en estas próximas semanas". "El objetivo no es imponer este sistema de recogida, sino conseguir entre todos un mayor y mejor reciclaje para evitar sanciones económicas", apostillan desde el órgano supramunicipal.

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