Montesa acogerá el 16 de mayo el II Encuentro de escritores de la Costera

Tras el éxito de la primera edición en Xàtiva, la asociación Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals ha organizado el II Encuentro de Escritores y Escritoras de La Costera, que se celebrará el sábado 16 de mayo en diferentes instalaciones del municipio de Montesa, pero, principalmente, en el Espai Llotja de la Casa de la Vila.

Esta jornada tiene como objetivo crear una red comarcal de personas escritoras, y propiciar un espacio de convivencia, diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias entre las personas del colectivo literario de la comarca. Además, se pretende "hacer valer y poner de manifiesto la cantidad y calidad de escritores y escritoras que tiene la comarca". En 2025 se inició esta actividad con la I Edición, que se celebró en Xàtiva, y la idea es que este encuentro tenga continuidad y se programe como una cita anual comarcal y que cada año se celebre en una localidad diferente a La Costera.

En concreto, el II Encuentro de Escritores y Escritoras de La Costera en Montesa será de 10 h a 14 h, con comida y visita guiada posterior. Contará con una bienvenida y clausura institucionales; la presentación de la reedición de la publicación Llegendes de la Costera, a cargo de José V. Martínez y M. Josep Juan; una visita guiada entorno la plaza de la Vila; una pausa-café; un espacio de diálogos literarios -por cuenta de Alexia Úbeda- alrededor de literatura y patrimonio; y, por último, una lectura de un manifiesto. Posteriormente, se llevará a cabo una comida de hermandad en un restaurante de Montesa y una visita guiada en el Castillo de la población. Durante la comida y la visita guiada del Castillo las persones escritoras podrán recitar textos de manera libre y espontánea.

Convocatoria

Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals ha hecho un llamamiento a todas las personas escritoras de La Costera para que participen en esta primera edición, y que se inscriban -como máximo hasta el martes 12 de mayo- mediante el formulario en línea que se ha habilitado, el cual se puede solicitar al correo electrónico amicscostera@gmail.com , se puede encontrar o pedir en las redes sociales de Amics de la Costera, o, directamente, se puede encontrar en el siguiente enlace: https://forms.gle/MH36S84ArhWFS4UJ6

Esta actividad está organizada por la Asociación Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals, y cuenta con las colaboraciones de la Mancomunidad La Costera-La Canal, el Ayuntamiento de Montesa, la Parroquia de la Asunción de Montesa, la Librería La Costera y la Librería Xàtiva.