Dos nuevos récords de España consolidan la 5K de Ontinyent como una de las más rápidas de la Comunitat Valenciana

Ontinyent vivió este pasado domingo 26 de abril una edición histórica de la 5K "KM 42”, marcada por el alto nivel deportivo y la consecución de dos nuevos récords de España en una misma jornada, hecho que consolida la prueba, organizada por el Club de Atletismo KM 42 con el apoyo del Ayuntamiento de Ontinyent y la fundación universitaria Campus Ontinyent de la Universitat de València, como una de las más rápidas del calendario autonómico.

Participantes en la salida de la 5K de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El atleta segoviano Javi Guerra fue el gran protagonista de la jornada al imponerse en la clasificación general con un tiempo de 14:04, registro que le permite establecer un nuevo récord de España en la categoría Máster 40 (40-44 años) en 5 kilómetros en ruta. Con un ritmo medio de 2:49 minutos por kilómetro en un circuito homologado, Guerra encabezaba una clasificación de gran nivel competitivo, seguido por Ignacio Giménez Pérez (14:13) y Enrique Marín Gimeno del club local CAVA Ontinyent Stocklogistic (14:46).

Además, la prueba dejaba otro hito destacado en el atletismo veterano con la marca conseguida por Vicent Úbeda, que con un tiempo de 19:05 batía la mejor marca española en la categoría Máster 70. El atleta del club La Vespa de Novetlè, que finalizaba en la posición 88 de la general, mejoraba el anterior registro nacional y confirmaba el gran momento de forma que atraviesa, después de haber conseguido también el récord estatal de maratón M70 el pasado mes de diciembre. En categoría femenina, la victoria fue para María Ureña, quien completaba la prueba en 15:57, estableciendo una nueva mejor marca personal en la distancia. Con un ritmo de 3:11 min/km, Ureña confirma su progresión y se consolida como una de las fondistas más destacadas del panorama autonómico y nacional.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, destacaba que “homologar la prueba fue complejo y ahora es una excelente noticia que en Ontinyent ese esfuerzo nos haya permitido contar con uno de los circuitos más rápidos de la Comunitat Valenciana, lo que ha servido y a buen seguro seguirá sirviendo para atraer deportistas de primera línea”.

Noticias relacionadas

La carrera reunía cerca de 600 participantes en un circuito diseñado para favorecer marcas rápidas. Entre los datos más destacados, hay que señalar el carácter cada vez más igualitario de la prueba, que en esta edición ha contado con un 41% de participación femenina, la cifra más alta registrada hasta ahora. Un hito que la regidora de Igualdad, Paula Soler, destacaba que “ha servido para dar un paso más en el trabajo hacia la valorización del deporte femenino, también en las pruebas populares. El objetivo que tenemos y que seguiremos teniendo es el del 50% de participación femenina y vamos a seguir trabajando en esa línea”, avanzaba.