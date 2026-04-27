El Ontinyent 1931 cede ante el Hércules B y se queda sin opciones de playoff

La jornada de Tercera Federación disputada el pasado fin de semana era clave para las aspiraciones de los equipos de la Vall d’Albaida. Al término de la fecha se aclararon sus opciones de alcanzar los objetivos. El Atzeneta cedió ante el Villarreal C y, aunque sigue fuera del descenso, no pudo alejarse de la zona peligrosa. El Ontinyent 1931 perdió en casa contra el Hércules B y se quedó matemáticamente sin opciones de disputar la promoción de ascenso.

El Atzeneta visitó la Ciudad Deportiva del Villarreal para medirse a su segundo filial en un duelo con mucho en juego para ambos equipos. Los locales buscaban certificar su presencia en el playoff, mientras que el conjunto “taronja” intentaba alejarse, en la medida de lo posible, de la zona roja de la clasificación. Los de Garrido fueron valientes, conscientes de que necesitaban sumar los tres puntos. Sin embargo, la victoria no fue posible debido a la extraordinaria actuación del guardameta “groguet”.

En la primera mitad, Luispa y Moha disfrutaron de dos ocasiones muy claras de gol, pero el portero Yago se erigió como el héroe de su equipo con dos grandes intervenciones que evitaron el tanto visitante. El Villarreal C, haciendo gala de su calidad y su juego atractivo, logró adelantarse al borde del descanso. El Atzeneta falló en la circulación de balón y Mario Cervera robó en el centro del campo para encarar la portería de Ferri y batirle (1-0). Con la ventaja mínima para el “mini submarino” se llegó al descanso.

En la segunda parte, los locales no fueron capaces de sentenciar y tuvieron que sufrir ante un conjunto “taronja” que lo dio todo por intentar sacar algo positivo. El Atzeneta volvió a tener sus opciones, pero nuevamente se encontró con Yago. Una de las más claras volvió a llegar desde las botas de Luispa, que rozó el gol. Garrido introdujo cambios para refrescar al equipo, pero no fueron capaces de igualar el encuentro. El Atzeneta se mantiene en la decimoquinta posición. Con dos partidos por delante, todo puede pasar y los de El Regit se jugarán la permanencia en dos encuentros de máxima rivalidad: Ontinyent 1931 y Castellonense.

En El Clariano, los de Roberto Bas se jugaban sus últimas opciones de disputar la promoción de ascenso ante el Hércules “B”, que llegaba con los deberes hechos. Los “blanc-i-negres” salieron enchufados al partido y Pedro Sempere tuvo la primera ocasión con un disparo que se marchó al lateral de la red. Poco después, Iván Albert protagonizó otra llegada con un buen disparo que el guardameta desvió. El Hércules “B” creó poco peligro; a balón parado pudo generar alguna acción, pero una de ellas quedó invalidada por fuera de juego. También lo intentaron los locales en una jugada embarullada en el área que no encontró rematador. Sin goles se llegó al descanso (0-0).

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La segunda parte arrancó de la peor manera para los locales. Los de Roberto Campillo tuvieron una única aproximación clara dentro del área que terminó en gol (0-1), un tanto que acabaría siendo decisivo. El Ontinyent 1931 intentó reaccionar, e Iván Albert probó con un disparo muy desviado. El equipo local insistió, pero sin lograr poner en aprietos a su rival. Pau Sanchis, por protestar, e Iván Albert, tras una acción de impotencia, vieron la segunda amarilla, dejando al equipo con nueve jugadores. Derrota por la mínima para el Ontinyent 1931, que se despide definitivamente de las opciones de disputar el playoff.