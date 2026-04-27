Ontinyent adjudica por 114.000 € las obras de la nueva sede de Servicios Sociales del barrio de Sant Rafel

El Ayuntamiento de Ontinyent ha adjudicado y formalizado el contrato para la ejecución de las obras de reforma interior del local municipal situado en la avenida Vicent Gironés Mora, 8, destinado a acoger la nueva sede de Servicios Sociales del barrio de Sant Rafel.

La actuación, que cuenta con un importe de adjudicación de 113.666,66 euros (IVA incluido), supone un nuevo paso en la estrategia municipal de descentralización de los Servicios Sociales y de acercamiento de la atención a la ciudadanía. Con la formalización del contrato, el inicio de las obras es inminente y se prevé que estén finalizadas este otoño, dentro del plazo de ejecución de cinco meses establecido.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destaca que “con esta adjudicación continuamos avanzando en un modelo de servicios sociales más próximo, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía. El barrio de Sant Rafel contará con un espacio específico que permitirá mejorar la atención y reducir desplazamientos, reforzando así la calidad del servicio público que ofrecemos”. El proyecto, adjudicado a la empresa Reycops Reformas y Construcciones SL, contempla la reforma interior de un local en planta baja con una superficie construida total de 379,36 m², interviniéndose en una área de 202,28 m² ya habilitada. La actuación incluirá principalmente la redistribución de los espacios interiores para adaptarlos a las necesidades del servicio, así como la renovación de acabados y la mejora de las condiciones funcionales y estéticas del inmueble.

Acercar los recursos a las personas

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, incidía en que “este nuevo punto de atención social básica responde a la voluntad de acercar los recursos a las personas. Queremos que los profesionales estén donde más se los necesita, facilitando una atención directa, personalizada y de calidad a los vecinos y vecinas de San Rafel”.

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Por su parte, el regidor de Territorio, Óscar Borrell, explicaba que “la intervención permitirá transformar un espacio diáfano en una equipación moderna y funcional, con una distribución adecuada a los usos previstos. Se actuará sobre la configuración interior y los acabados para garantizar un entorno óptimo para la prestación del servicio, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y normativos”. Esta actuación da continuidad al proceso iniciado con la adquisición, en 2025, del inmueble por parte del Ayuntamiento a Caixa Ontinyent, con el objetivo de ubicar en este espacio un nuevo centro de servicios sociales para el barrio.