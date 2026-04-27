Ontinyent decreta dos días de luto oficial tras el trágico accidente de tráfico con dos fallecidos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha decretado dos días de luto oficial por el trágico accidente de tráfico en el que fallecieron dos personas que ocurrió ayer, domingo 26 de abril. El alcalde Jorge Rodríguez ha expresado las razones que han llevado al consistorio a decretar la suspensión de los actos oficiales: "En cuanto al accidente de tráfico que ocurrió ayer, en el que dos personas perdieron la vida, queremos dar el pésame. Hablamos de dos personas de 45 y 41 años -más una resultó herida- de nuestra ciudad. Lo que queremos es mostrar nuestra consternación. Y lo hacemos decretando dos días de luto oficial. Ahora, lo que más necesitan las familias es nuestra estima, nuestro cariño y, sobre todo, nuestro pésame. Por lo tanto, lo hacemos también para acompañar a las familias, para mostrar la tristeza del conjunto de la ciudadanía, frente a un hecho tan luctuoso",

El trágico episodio tuvo lugar ayer por la tarde. Un vehículo todoterreno -con tres ocupantes a bordo- se despeñó desde varios metros de altura al río Clariano en Ontinyent, a la altura del Pont de la Costa, en el Camí del Carril, en un accidente de tráfico que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate por parte del Consorci de Bombers.

Noticias relacionadas

Dos de los ocupantes del turismo, un hombre y una mujer vecinos de la localidad, fallecieron. El tercero, el conductor del vehículo, resultó ileso y fue detenido por la Guardia Civil tras someterse un control y dar positivo en drogas y alcohol. La noticia sobre el accidente ha causado una honda conmoción en la capital de la Vall d'Albaida. Los tres implicados son muy conocidos en el sector de la restauración.