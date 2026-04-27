Victoria agónica del Olímpic para mantener vivas las opciones de promoción de ascenso

El CD Olímpic de Xàtiva logró una victoria agónica ante el Mutxamel CF (1-0) en La Murta, en un partido que se decidió en el minuto 90+4 con un gol de Migue Aracil cuando el conjunto setabense jugaba con un hombre menos. Un triunfo que mantiene vivas sus opciones de clasificarse para la Promoción de Ascenso a Tercera RFEF, aunque la victoria del Torrevieja en Novelda (0-3) hace que el equipo ya no dependa de sí mismo en la última jornada.

El encuentro, correspondiente a la jornada 29 de Lliga Comunitat y dirigido por Mauro Ibáñez Gandía, tuvo un desarrollo igualado y con escasa claridad ofensiva durante muchos minutos. El Olímpic trató de llevar la iniciativa desde el inicio, pero sin generar ocasiones claras, mientras que el Mutxamel también dispuso de llegadas peligrosas, incluida una acción al palo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto local incrementó su presencia en campo rival con los cambios, acumulando llegadas en el tramo final, aunque sin acierto en los metros decisivos. El partido se complicó en el minuto 79 con la expulsión de Raúl Mollá por doble amarilla, lo que obligó al Olímpic a afrontar los últimos minutos en inferioridad numérica. Pese a ello, el equipo no renunció al ataque y encontró premio en el tiempo añadido, cuando Migue Aracil anotó el único gol del encuentro en el minuto 90+4. El tanto desató la euforia en La Murta, produciéndose incluso una breve invasión de campo por parte de aficionados locales, tal como recoge el acta arbitral. También fue expulsado el entrenador visitante, Pablo Gomis, en el minuto 86.

Al término del partido, el entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, reconoció que “los últimos minutos era o metían ellos o metíamos nosotros porque el empate no nos valía a ninguno”, y destacó la ambición de su equipo pese a las dificultades: “incluso con uno menos los últimos diez minutos queríamos ganar, asumiendo muchos riesgos”. El técnico también señaló que “las sensaciones que hemos tenido desde fuera no me han gustado nada” y que al equipo “le falta un poco de madurez para este tipo de partidos”. Rueda quiso poner en valor el trabajo colectivo por encima de las individualidades: “sería injusto destacar a alguien, lo importante es el equipo”, ha afirmado, aunque ha reconocido la importancia del momento en el que llegó el gol. Además, subrayó el objetivo cumplido de mantenerse en la pelea: “queríamos llegar al último partido con vida y lo hemos conseguido”.

Con esta victoria, el Olímpic encadena cuatro triunfos consecutivos y llegará a la última jornada con opciones, aunque condicionado por otros resultados. “El último partido es una final, hay que mentalizarse de lo que nos estamos jugando”, ha concluido el técnico. Raúl Mollá y Marc Grau serán baja por sanción. Se rindió homenaje en el descanso en esta ocasión al socio Enrique Gandia Bacete.

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim perdió por 0-2 frente al Eldense B. Los visitantes se adelantaron al final de la primera parte y conseguían el segundo tanto en los últimos instantes del partido. Con la victoria, el filial del Elda se coloca líder de la clasificación, mientras que el Benigànim baja al puesto 11.

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L'Olleria también perdió, 3-0, en su visita al CD Thader. Los de la Vall d'Albaida siguen colistas del grupo tras un nuevo resultado negativo.