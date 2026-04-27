Xàtiva acogerá este viernes 1 de mayo la primera edición de la Backyard Borja’s Extreme

Xàtiva se prepara para vivir una jornada deportiva innovadora con la celebración de la primera edición de la Backyard Borja’s Extreme, una prueba de ultrafondo organizada por el Club KM3 Xàtiva que tendrá lugar el próximo 1 de mayo con salida y meta en el Colegio La Bola.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar hoy en rueda de prensa, con la participación del concejal de Deportes, Vicent Lluch; el presidente del club, Javier Pérez; y el tesorero, Juan Chiloeches, quienes han destacado la singularidad y el potencial de esta nueva cita deportiva.

«Esta es una prueba innovadora que llega a nuestra ciudad y que amplía la oferta deportiva del atletismo setabense, por eso quiero dar la enhorabuena al club KM3 Xàtiva», ha expresado el concejal de Deportes Vicent Lluch, quien ha invitado a los vecinos y vecinas de Xàtiva y del resto de la comarca «a acercarse este viernes a nuestra montaña para animar a los corredores y corredoras y conocer esta curiosa disciplina».

La Backyard Bojia’s Extreme introduce en la ciudad el formato Backyard Ultra, una modalidad creada por Lazarus Lake en la que los participantes deben completar vueltas de 6,706 km cada hora hasta que solo quede uno en competición. Se trata de una disciplina que combina resistencia física, fortaleza mental y estrategia, y que no establece ni distancia ni tiempo límite.

Además, esta será la primera prueba de este tipo en la Comunitat Valenciana en entorno de montaña, lo que refuerza la apuesta del club por innovar dentro del panorama del trail running. La organización ha diseñado un recorrido exigente, con un 70% de senda, un 20% de pista forestal y un 10% de asfalto, con un desnivel positivo de 250 metros.

«Nos ponemos al nivel de las pruebas que se hacen en Andorra o incluso al del último campeonato de España celebrado en Galicia», ha expresado el presidente del club, Javier Pérez, quien ha remarcado que «queremos ofrecer un buen servicio a los corredores y corredoras».

Por este motivo, la competición contará con un total de 118 participantes (de los cuales hay 11 mujeres), repartidos entre la modalidad Extreme —la principal, que se prolongará hasta que solo quede un corredor— y la modalidad Promo, pensada para quienes quieran iniciarse en esta disciplina con un máximo de cuatro vueltas. 107 personas han apostado por la modalidad Extreme, mientras que 11 disfrutarán de la categoría promocional.

Tal y como ha destacado el tesorero de KM3 Xàtiva, Juan Chiloeches, se cuenta con participación de fuera de la Comunitat Valenciana, con corredores de Madrid o incluso de las Islas Canarias. Además, Xàtiva también estará representada con corredores de los diferentes clubes de la ciudad, mientras que Alcoi será la localidad que más participantes aporta, con quince. Como atractivo, se contará con la participación de José Manuel Huertas, representante de la selección española en la Copa del Mundo.

Desde la organización también se ha destacado la elección del Colegio La Bola como centro neurálgico, ya que permite concentrar en un mismo espacio la zona de salida y meta, el avituallamiento y el descanso de los corredores, garantizando así el buen funcionamiento de la prueba y minimizando el impacto en la ciudad.

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Con esta iniciativa, el Club KM3 Xàtiva pretende consolidar una prueba con proyección internacional y situar a Xàtiva en el mapa de las grandes citas de ultrafondo, con la mirada puesta en futuras ediciones que podrían llegar a ser clasificatorias para el Campeonato del Mundo de Backyard Ultra.