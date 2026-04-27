Xàtiva reordena la calle Cosmògraf Ramírez: un carril para circular y 9 nuevas plazas de aparcamiento

Xàtiva ha puesto en marcha una actuación de mejora del aparcamiento en la calle Cosmògraf Ramírez, en el tramo comprendido entre la rotonda de la plaza de toros y el cuartel de la Guardia Civil, que permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de estacionamiento. En concreto, se pasará de 16 a 25 plazas, lo que supone una ampliación del 56,25%, incluyendo una plaza reservada para personas con movilidad reducida.

La principal novedad de esta medida es la implantación del sistema de aparcamiento en espiga, un sistema de estacionamiento en batería en el que los vehículos se ubican en diagonal, realizando la maniobra marcha atrás para poder salir posteriormente en el sentido de la circulación. Este modelo mejora la movilidad porque aumenta la seguridad —al eliminar ángulos muertos y facilitar una incorporación más visible al tráfico—, reduce el riesgo de atropellos y accidentes, y contribuye a una circulación más calmada. Además, optimiza el espacio disponible, permitiendo ganar hasta un 10% más de superficie por plaza y, por tanto, incrementar el número de estacionamientos en el mismo tramo de calle. Se trata de una solución que ya se está aplicando con éxito en diversas ciudades como Madrid, Vila-real o Cartagena y que está recomendada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Único carril de circulación

Esta intervención comporta la reorganización del tráfico en la vía, con la reducción a un único carril de circulación en este tramo. La medida responde a la necesidad real de aparcamiento en la zona y tiene como objetivo evitar situaciones habituales como la doble fila. Además, permitirá mejorar la fluidez del tráfico y contribuir a la reducción de la velocidad de los vehículos, aumentando así la seguridad vial y previniendo posibles accidentes.

Susana Gomar, concejala de Movilidad, ha destacado que “con esta actuación damos un paso importante para dar respuesta a una demanda real de la ciudadanía, ampliando en 9 las plazas de aparcamiento en la calle Cosmògraf Ramírez. Esta mejora se enmarca en nuestro compromiso por optimizar el espacio público, facilitar el estacionamiento y contribuir a una movilidad más ordenada y eficiente.”

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El coste total de la intervención ha sido de 2.353,03 euros, IVA incluido, y ha sido ejecutada por la empresa Señalizaciones Roses. La previsión de las obras es inferior a una semana.