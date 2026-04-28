Anna Gallego, del Club d’Esgrima Xàtiva, se alza con el bronce en el Torneo Nacional de sable

La deportista del Club d’Esgrima Xàtiva Anna Gallego se alzó con la medalla de bronce en el Torneo Nacional de sable celebrado el pasado sábado, 25 de abril, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). La tiradora setabense cedió en una semifinal muy competida.

En la competición, Anna ganó todos sus asaltos en el poule. En su primera directa, defendió bien ante una rival francesa de gran nivel, a la que la setabense se impuso por un aplastante tanteo de 15-0. En el siguiente combate, Anna comenzó perdiendo contra una rival difícil de defender, pero la deportista del club de Xàtiva fue capaz de ajustar su preparación en el medio para ganar el ataque.

En semifinales, se notó el gran juego de piernas de Anna, aunque su rival fue capaz de defenderla. Al final, la setabense luchó para meterse en el combate. En la primera parte perdía por 3-8, pero tras el descanso cambió el ritmo y fue capaz de acercarse a su contrincante, cediendo finalmente por 11-15. Anna Gallego se alzaba con la medalla de bronce y se mantiene en tercera posición en la clasificación general de España en sable femenino de la categoría m15.

El Club d’Esgrima Xàtiva compitió en el Torneo Nacional de Sant Cugat con dos tiradores y, junto a Anna Gallego, también participó Paul Jakelsky en la competición masculina. Paul tuvo tres victorias en poules y ganó en la ronda de 64º con muchas acciones “poco finas”, según han explicado desde el club setabense, que señalan que el deportista de Xàtiva cayó en la ronda de 32º y “se llevó una lección sobre como gestionar sus emociones”.

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El Esgrima Xàtiva ha agradecido a la organización del torneo, la Real Federación Española de Esgrima, el desarrollo de la competición. El club setabense avanza que ya se prepara para varios campeonatos que se disputarán el próximo mes de mayo.