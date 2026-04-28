Cierran la piscina cubierta de Xàtiva por contaminación fecal

El Ayuntamiento de Xàtiva se ha visto obligado a clausurar temporalmente la piscina municipal de Les Pereres por la presencia de contaminación fecal en el agua a raíz de las últimas analíticas practicadas.

Según ha informado el consistorio, el recinto permanecerá cerrado a partir de esta tarde y "durante los próximos días por motivos preventivos", tras detectarse valores alterados de Escherichia coli y amoníaco en el agua.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas usuarias, se han activado de manera inmediata los protocolos técnicos de tratamiento y control de la instalación. Los trabajos se mantendrán hasta asegurar que el agua cumple todos los parámetros sanitarios establecidos, para el cual se necesitan algunas jornadas hasta volver a realizar la revisión preventiva y de control que confirmo la vuelta de los valores a la normalidad.

Los usuarios que vean canceladas sus actividades programadas serán compensados "cuando el servicio se reanude con normalidad", prosigue el comunicado municipal, que agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía.

Cierre temporal y desinfección

La Escherichia coli es una bacteria presente habitualmente en los intestinos de humanos y animales, necesaria para la salud intestinal, aunque puede provocar gastroenteritis si se tiene contacto con ella. El pasado verano, un reto viral que incitaba a defecar en el agua provocó cierres masivos de piscinas en toda España, y la causa era esta bacteria.

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Ante su presencia en el agua, el protocolo de actuación establece el cierre temporal, con la prohibición del baño para proceder a la limpieza intensiva y depuración de las aguas, junto a su posterior filtración y desinfección.