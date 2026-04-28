Cierran la piscina cubierta de Xàtiva por contaminación fecal
El recinto de les Pereres permanecerá cerrado de manera preventiva durante los próximos días, mientras se procede con los trabajos de desinfección y control
El Ayuntamiento de Xàtiva se ha visto obligado a clausurar temporalmente la piscina municipal de Les Pereres por la presencia de contaminación fecal en el agua a raíz de las últimas analíticas practicadas.
Según ha informado el consistorio, el recinto permanecerá cerrado a partir de esta tarde y "durante los próximos días por motivos preventivos", tras detectarse valores alterados de Escherichia coli y amoníaco en el agua.
Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas usuarias, se han activado de manera inmediata los protocolos técnicos de tratamiento y control de la instalación. Los trabajos se mantendrán hasta asegurar que el agua cumple todos los parámetros sanitarios establecidos, para el cual se necesitan algunas jornadas hasta volver a realizar la revisión preventiva y de control que confirmo la vuelta de los valores a la normalidad.
Los usuarios que vean canceladas sus actividades programadas serán compensados "cuando el servicio se reanude con normalidad", prosigue el comunicado municipal, que agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía.
Cierre temporal y desinfección
La Escherichia coli es una bacteria presente habitualmente en los intestinos de humanos y animales, necesaria para la salud intestinal, aunque puede provocar gastroenteritis si se tiene contacto con ella. El pasado verano, un reto viral que incitaba a defecar en el agua provocó cierres masivos de piscinas en toda España, y la causa era esta bacteria.
Ante su presencia en el agua, el protocolo de actuación establece el cierre temporal, con la prohibición del baño para proceder a la limpieza intensiva y depuración de las aguas, junto a su posterior filtración y desinfección.
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