Compromís critica el retraso en la construcción de la estación de l'Alcúdia de Crespins tras 15 años en barracones

El pasado mas de febrero, la diputada de Compromís Àgueda Micó pidió al Gobierno que aclarara en qué situación se encontraba la construcción de la nueva estación de l'Alcúdia de Crespins. En su pregunta, Micó recordaba que el servicio se presta desde hace cerca de quince años en unos barracones que causan molestias e incomodidades a una estación que presta servicio a muchas personas de varios pueblos de La Costera.

La respuesta del Ejecutivo Central que ha llegado en abril es que todavía se están redactando los proyectos. Compromís considera esta situación "inaceptable", dado que la estación "tenía que estar ya construida e inaugurada de acuerdo con los compromisos adquiridos por parte del gobierno".

El portavoz local de Compromís, Pepe Garrigós, ha declarado al respecto «Es inaceptable, el gobierno no cumple sus compromisos mientras que aquí cada día las incomodidades son mayores. Esta estación presta servicio a muchas personas de La Costera. Mientras en el Gobierno se le llena la boca hablando de transporte público y de la necesidad de mejorar la sostenibilidad está condenado a los viajeros a incomodidades y un servicio precario".

Garrigós también pregunta "qué ha hecho el equipo de gobierno de Javier Sicluna al respecto". "Durante nuestro gobierno hicimos toda la presión posible para conseguir compromisos con nuestro pueblo que la desidia del equipo de gobierno municipal ha dejado perder. Nos iría mejor, si en lugar de estar a polémicas estériles, la derecha cuando gobierna se preocupara por el bienestar de las personas y los problemas reales de la gente", asegura el regidor valencianista.

Demolición en 2011

"No olvidaremos nunca que fue durante el gobierno de Sicluna en 2011 cuando este ayuntamiento dejó que se demoliera la antigua estación sin ninguna garantía de construcción de una nueva en un plazo breve. Cuando volvamos al gobierno, una de nuestras prioridades será recuperar el tiempo perdido y que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno Central".

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Garrigós ha añadido «si el equipo de gobierno de Sicluna no hace su trabajo lo tendremos que hacer nosotros desde la oposición. Vamos a promover todas las acciones posibles en el Congreso, las Cortes y donde sea posible para hacer avanzar la situación. No es de recibo que pasados quince años y después de muchas promesas todavía se estén redactando proyectos».