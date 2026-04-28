La Diputació de València aprueba 3 millones de euros más en subvenciones directas para Ontinyent

Ontinyent recibirá un total de 2.972.600 euros en nuevas ayudas directas aprobadas al pleno de la Diputació de València de este martes. Las ayudas negociadas por la vicepresidenta Natàlia Enguix en el marco del pacto de gobierno de la Diputació permitirán contar con fondos para la rehabilitación en el barrio del Poble Nou, la reforma del centro ocupacional y el plan municipal de eficiencia urbana, entre otros.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que “estas nuevas ayudas evidencian el peso que Ontinyent ha conseguido en la toma de decisiones en la Diputació y en València. No es fruto de la casualidad, sino de la causalidad, del trabajo constante para defender los intereses de la ciudad y aprovechar nuestra capacidad a capacidad de influencia para impulsar proyectos que mejoren la vida en la ciudad”. La vicepresidenta primera de la Diputació y primera teniente de alcalde, Natàlia Enguix, ha subrayado que “después de muchos años en que Ontinyent ha sido una ciudad claramente infrasubvencionada, era hora y es de justicia que lleguen inversiones de este nivel”.

Entre las actuaciones más destacadas aprobadas en este pleno se encuentra el Plan de Mejora de la Eficiencia Urbana, dotado con 1.500.000 euros, que permitirá intervenir en los diferentes barrios con actuaciones de reparación y renovación de aceras y calzadas, mejora del firme asfáltico, ampliación de espacios para peatones o adaptación de pasos de peatones para garantizar la accesibilidad universal. Por otro lado, la Diputació destina 700.000 euros al Plan de Rehabilitación del barrio del Poble Nou, concretamente a la reurbanización del eje de la calle Tejedores. Esta actuación permitirá conectar el centro histórico mediante un recorrido urbano articulado con nuevos espacios de estancia.

En el ámbito social, destaca la inversión de 600.000 euros para la segunda fase de ampliación y reforma del Centro Ocupacional Municipal José Antonio Bodoque de Ontinyent. El proyecto contempla la creación de nuevos espacios funcionales como una sala polivalente, aulas y zonas de trabajo, así como espacios para el personal, una redistribución integral del edificio y la renovación de instalaciones. Las ayudas aprobadas incluyen también otras actuaciones como el repintado, saneado de paredes e impermeabilización del garaje del cuartel de la Guardia Civil (22.600 euros), así como una subvención de 151.431,50 euros para la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia destinada a la adquisición de arcos ornamentales para las fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de interés turístico internacional.

Este nuevo paquete de inversiones se suma a las ayudas ya aprobadas, ejecutadas o en ejecución durante la actual legislatura, que desde 2023 superarán los 15 millones de euros destinados por la Diputació en Ontinyent, "una cifra sin precedentes en cuanto a las ayudas autonómicas para la ciudad", destacan. Jorge Rodríguez ha querido poner en valor “el trabajo que se está realizando desde la Diputació y, especialmente, el papel determinante de la vicepresidenta primera, que está contribuyendo de manera decisiva a que Ontinyent reciba el tratamiento que le corresponde”. Enguix ha incidido en que “estas ayudas son fruto directo del apoyo de la ciudadanía, que es quien ha hecho posible que estemos en espacios de decisión desde donde podemos defender con fuerza los intereses de Ontinyent y de toda la comarca”.

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Ayudas a la Vall

El pleno de la Diputació también ha aprobado ayudas para varios municipios de la Vall d'Albaida por un importe global de 2.031.108,41 euros. Entre estas destacan la rehabilitación de la cooperativa de Benicolet, la reforma y ampliación de edificios municipales en Beniatjar y Benissoda, la construcción de un centro de transformación en el Palomar o el apoyo a la Mostra de Vins de les Terres dels Alforins. En conjunto, Ontinyent y la comarca recibirán 5.003.708,41 euros con las ayudas directas aprobadas este martes.