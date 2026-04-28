La fundación universitaria despliega una docena de actividades para reforzar la vida de los universitarios en Ontinyent

La Fundación Universitaria Campus Ontinyent ha intensificado durante el mes de abril su actividad con el despliegue de más de una docena de iniciativas para reforzar la oferta de ocio y cultural complementaria para el alumnado universitario en la ciudad. La programación, impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de Ontinyent y varias entidades, está combinando propuestas académicas, divulgativas, deportivas y culturales con una notable participación.

Una actividad de la fundación universitaria en el campus de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El presidente de la fundación universitaria y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que “esta intensa programación es una nueva muestra de la apuesta que venimos haciendo para consolidar Ontinyent como un campus donde la actividad no se limite en las aulas, proyectándonos como una auténtica ciudad universitaria a todos los niveles”. Así, entre las actividades destacadas se ha encontrado la presencia de la Fundación y del Campus de Ontinyent en la multitudinaria Feria del Estudiantado celebrada el pasado 17 de abril en el recinto ferial, que servía para cerrar la X Semana Pedagógica impulsada por la concejalía de Educación. A esta iniciativa se han sumado las actividades paralelas a la 5K KM 42, que han incluido jornadas divulgativas, entrenamientos y ponencias con especial protagonismo del deporte femenino.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València, Ferran Calabuig, destacaba el valor de estas propuestas para el alumnado, incidiendo en que “habitualmente se habla de transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad, pero en este caso también se da al revés. Poder escuchar de primera mano las experiencias de atletas y profesionales aporta un valor enorme y enriquece la formación más allá de las aulas”. Calabuig ponía también de relieve “la importancia de poder disfrutar de este tipo de actividades en una ciudad como Ontinyent sin tener que desplazarse a grandes capitales”.

La programación del mes en el campus también incluía varias conferencias de carácter divulgativo abiertas a la ciudadanía, como la impartida el pasado jueves 23 de abril por el profesor Vicent J. Martínez, bajo el título “De las galaxias al big bang”, así como la prevista para este jueves 30 de abril a cargo de Martí Domínguez, centrada en una “Radiografía del fascismo” y que incluye un homenaje a Joan Peset, ambas en el Centre Cultural Caixa Ontinyent.

Espectáculo del Circuit Café Teatre Ociversitari en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

En el ámbito cultural, la fundación impulsa también un curso de ópera coordinado por la profesora Ana Mª Botella, que arranca este miércoles el 29 de abril con una sesión dedicada a “Tosca” de Giacomo Puccini y que continuará en los próximos meses con nuevas propuestas. Además, la programación incluye una nueva edición del Circuit Café Teatre-Ociversitari, que ofrece seis espectáculos en establecimientos de hostelería local durante los meses de abril y mayo, con una clausura prevista en el Museo del Textil, con propuestas que combinan humor, magia y monólogos para dinamizar el ocio universitario y fomentar la convivencia fuera del ámbito estrictamente académico.

Noticias relacionadas

El regidor de Educación, Ferran Gandia, ponía en valor el impacto global de las iniciativas desarrolladas, señalando que “desde el ayuntamiento y la fundación estamos haciendo un esfuerzo importante para ampliar el abanico de opciones para generar una comunidad universitaria activa y participativa, y la intensa actividad que está teniendo lugar este mes de abril es una buena muestra de esta apuesta”, concluía.