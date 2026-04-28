La jueza deja en libertad provisional al conductor detenido tras la muerte de dos personas en Ontinyent

El conductor detenido el domingo en Ontinyent por la muerte de dos ocupantes de su vehículo ha quedado este martes en libertad provisional con cargos.

Así lo ha acordado la jueza de guardia al frente de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal.

El todoterreno que conducía J. M., un conocido hostelero de la localidad de 44 años, atravesó el muro del puente del Carril de la Costa y terminó precipitándose al río Clariano, presuntamente debido al exceso de velocidad al que circulaba. Los otros dos pasajeros fallecieron ahogados, según apuntan las primeras hipótesis. El conductor pudo ser rescatado por un amigo que circulaba en otro coche y fue atendido por hipotermia y dolor cervical.

Entre las medidas cautelares que la jueza ha impuesto al detenido figuran la obligación de comparecer mensualmente en sede judicial, junto con la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. Al investigado también se le ha retirado el carné de conducir y se le ha inmovilizado el vehículo.

El detenido, a su llegada al juzgado de Ontinyent, este martes, en una imagen captada por À Punt. / À Punt

No aprecia riesgo de fuga

La jueza considera, como sostiene la acusación pública en su informe, que no concurren en este caso los requisitos para adoptar una medida cautelar más gravosa como la prisión provisional, ya que no aprecia riesgo de fuga en el detenido, quien carece de antecedentes penales y tiene arraigo en el territorio.

La causa está abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y dos delitos contra la seguridad vial (uno por conducción temeraria y otro por hacerlo bajo la influencia de alcohol y drogas).

El órgano judicial deberá ahora practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

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Ontinyent vive hoy el segundo de los días de duelo decretados por el ayuntamiento tras el trágico accidente, en el que fallecieron un hombre y una mujer, ambos vecinos de la localidad y vinculados laboralmente al sector de la hostelería: I. G. A., de 45 años y con tres hijos, y L. S., de 41 años. El domingo por la tarde, se dirigían junto a otros conocidos al chalé del conductor del todoterreno siniestrado tras haber estado en un concierto del ciclo "Los domingos al sol" organizado en uno de los negocios de restauración regentados por J. M., miembro destacado de la Associació d'Hostalers de la Vall d'Albaida (Ahval), de la que el detenido fue presidente hasta 2021.