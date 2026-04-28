Liberan a un hombre atrapado tras la colisión entre un camión y una furgoneta en la Llosa de Ranes
El accidente ha ocurrido a primera hora de la mañana en la CV-58 y ha dejado dos heridos que han sido trasladados al hospital: un hombre de 70 años con politraumatismo y otro de 37 por dolor de espalda
Un accidente ocurrido a primera hora de la mañana de este martes en la carretera CV-58 a la altura de la Llosa de Ranes ha dejado dos heridos trasladados al hospital y un conductor atrapado en su vehículo que ha tenido que ser excarcelado por los bomberos.
En el siniestro, notificado en torno a las 7.20 horas, se han visto implicados un camión pequeño y una furgoneta. Como consecuencia de la colisión, el camión ha quedado volcado de lado boca abajo en el carril de la izquierda, mirando en sentido hacia Xàtiva, mientras que la furgoneta -con la parte frontal destrozada a raíz del golpe- ha sido desplazada hacia el arcén en la misma dirección.
El incidente ha movilizado dos dotaciones de bomberos de Xàtiva y un sargento de Alzira. El dispositivo de rescate ha procedido a excarcelar a una persona, que posteriormente ha sido transferida a medios sanitarios,
Los conductores de los dos vehículos han sido trasladados al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado hasta el lugar de los hechos dos ambulancias SVB y Samu, cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 70 años por politraumatismo y a otro hombre de 37 años por dolor de espalda.
Retenciones de 2 kilómetros
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente ha dejado retenciones de 1 a 2 kilómetros en sentido decreciente en la principal vía de entrada a Xàtiva que han afectado a la circulación procedente desde la autovía A-7, ante la presencia del camión volcado invadiendo parte de la vía. Pasadas las 9 horas, la carretera ya había podido ser despejada de obstáculos y el tráfico discurría con normalidad.
Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, encargada de regular la circulación.
Se trata del segundo accidente grave registrado en un perímetro de escasos kilómetros en apenas dos días, tras la colisión en la CV-645 a la altura de Novetlè que este lunes obligó a evacuar en helicóptero hasta el hospital La Fe a un motorista de 28 años de edad.
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